Надъхани мачовци с високо самочувствие, татуси и лъскави ролекси в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая"
Автор: Екип Burgas24.bg 23:04Коментари (0)46
©
Епилирани мачовци с високо самочувствие, напомпани бицепси, изобилни татуси и лъскави ролекси ще атакуват новия сезон на "Ергенът: Любов в рая“, който ще стартира тази есен с най-масираното мъжко участие до момента. Вместо един, двама или трима, ергените в предстоящото пикантно риалити ще са много повече и по-надъхани, подсказва промото на предаването и ще се борят за вниманието на начинаещи и опитни изкусителки.

Сред участниците в горещия сезон ще има милионер, ако се съди по скъпия часовник, които проблясва на китката му, пише в. "Уикенд“. Ергенът, чието лице не се вижда в кадър, носи модел на "Ролекс“ от злато и стомана, струващ между 20 000 и 80 000 лева, коментират познавачи на мъжките играчки. Един от конкурентите му пък е духовно богат – върху гърба му е татуиран цял олтар, на който би завидял и Благо Джизъса. От врата до кръста кожата е плътно покрита с християнски символи, а между плешките се гърчи лицето на Исус.

Първите завоалирани кадри от риалитито разкриват и деликатно присъствие – на китарист и художник, които също няма да избегнат опасните съперничества и ще се опарят от флирта със скандални участнички. В "Ергенът: Любов в рая“ ще ги очаква Дениз Хайрула, едно от най-обсъжданите лица от сезон 1, експлеймейтка и бивша на покойния Христо Сираков, която зрителите разпознаха в промото на новия сезон само по специфичния й глас. По тембъра беше разконспирирана и силиконката Шермин от сезон 3, която явно ще се завърне за нови приключения със свежата реколта момичета в предстоящия сезон, който дава заявка, че в него ще има от всичко по много.



