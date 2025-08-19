ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-богатият човек в Европа има 178 милиарда долара
Милиардер номер 1 в ЕС през 2025 г. е от Франция, а именно Бернар Арно и неговата империя - LVMH Group, с нетно състояние от 178 милиарда щатски долара.
Трима от 10-те най-богати милиардери в ЕС през 2025 г. са от Франция, а именно:
Бернар Арно и семейството му са на 1-во място в класацията на 10-те най-богати милиардери в ЕС през 2025 г. с нетно състояние от 178 милиарда щатски долара. Източникът му на богатство е империята LVMH от 75 модни и козметични марки, включително Louis Vuitton и Sephora.
Франсоаз Бетанкур Майерс и семейство се нареждат на 3-то място в класацията на 10-те най-милиардери в ЕС през 2025 г. с нетно състояние от 81,6 милиарда щатски долара. Франсоаз Бетанкур Майерс е най-богатата жена във Франция, а източникът на богатството ѝ се дължи на факта, че е внучка на основателя на L'Oreal.
Еманюел Бение се нарежда на 9-то място в класацията на 10-те най-милиардери в ЕС през 2025 г. с нетно състояние от 24,5 милиарда щатски долара. Източникът на богатството му се дължи на факта, че е контролиращ акционер на семейния Lactalis, най-големият млечен конгломерат в света, с годишни приходи от над 30 милиарда долара, съобщава Portugal businesses news, цитиран от businessnovinite.
Четирима от 10-те най-големи милиардери в ЕС през 2025 г. са от Германия, а именно:
Schwarz Group на Дитер Шварц, която се нарежда на 4-то място в класацията на 10-те най-големи милиардери в ЕС през 2025 г. с нетно състояние от 41 милиарда щатски долара. Източникът на богатството му се състои от дискаунтърните супермаркети Kaufland и Lidl с приходи от над 160 милиарда долара.
Райнхолд Вюрт се нарежда на 7-мо място в класацията на 10-те най-големи милиардери в ЕС през 2025 г. с нетно състояние от 35,1 милиарда долара. Райнхолд Вюрт започва дейността си в бизнеса с търговия на едро с винтове на баща си през 1949 г., на 14-годишна възраст, като втори служител и първи чирак на компанията.
Сузане Клатен е най-богатата жена в Германия и е на 8-мо място в класацията на 10-те най-милиардери в ЕС през 2025 г., с нетно състояние от 25,2 милиарда долара. Сузане Клатен притежава около 19% от автомобилния производител BMW; брат ѝ, Стефан Квандт, притежава близо 24%. Клатен е и едноличен собственик и заместник-председател на Altana, която има годишни продажби от над 2,5 милиарда долара.
Стефан Квандт е на 10-то място в класацията на 10-те най-милиардери в ЕС през 2025 г., с нетно състояние от 23,8 милиарда долара. Стефан Квандт притежава 23,6% от автомобилния производител BMW.
Това са страните от ЕС, които имат по един милиардер в класацията на 10-те най-милиардери в ЕС през 2025 г.:
Испания - Амансио Ортега е на 2-ро място в класацията на 10-те най-милиардери в ЕС през 2025 г., с нетно състояние от 124 милиарда долара. Амансио Ортега от Испания е собственик на Zara и е един от най-богатите търговци на дрехи в света.
Австрия - Марк Матешиц е на 5-то място в класацията на 10-те най-милиардери в ЕС през 2025 г., с нетно състояние от 40,6 милиарда долара. Марк Матешиц е единственото дете на покойния австрийски милиардер Дитрих Матешиц, който е съосновател на компанията за енергийни напитки Red Bull през 1987 г.
Белгия - Джовани Фереро е на 6-то място в класацията на 10-те най-милиардери в ЕС през 2025 г., с нетно състояние от 38,2 милиарда долара. Джовани Фереро е изпълнителен председател на едноименния бизнес за сладкарски изделия на семейството си, който отчете продажби от 18 милиарда долара през 2023 г.
