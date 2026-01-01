Най-често използваните от българите турски думи
©
Защо не ги разпознаваме като турцизми?
Тези думи и изрази са се внедрили в езика ни не изведнъж, а постепенно, по времето, когато сме били под туско владичество. Малцина разпознават турцизъм в думи като "тенджера“, "Мусала“ или "абаджия“. Някои от тези думи дори имат много по-стар произход – персийски, арабски или гръцки.
През 19 век българската интелигенция започва активна дейност по изчистване на езика от турцизми. Така в книжовната ни реч навлизат диалектни думи на мястото на думите с турски произход.
Кои турски думи все още битуват у нас?
1. Муфтаджия
Човек, който се опитва да получи нещо без пари, да извлече изгода, без да даде нещо в замяна.
2. Бакшиш
Малка сума пари дадена над официалната цена. Идва от турската дума bahşiş – подарък.
3. Мерак
Желание, хъс. Копнеж, стремеж. Често се използва и като мераклия – човек, който има желание да направи нещо, старателен и прилежен.
4. Далавера
Непочтена сделка, измама.
5. Тепегьоз - Нечувствителен, нетактичен човек.
6. Резил - Срам, позор, излагане.
7. Пич
Буквално означава издънка на клонка. В преносен смисъл се е използвало за незаконнородено дете. Днес е синоним за готин човек.
8.Кяр - Печалба, облага, сметка
9. Бардак
Използваме я като синоним на публичен дом. На турски език думата означава “сервиз" или чаша за сок и вода.
10. Патаклама - Сбиване, бой, разправа
11. Бакии - Неизплатени дългове; трудна за изпълнение, несвършена работа.
12. Евала - Браво! Изразява възхита.
13. Рахат
Безгрижен, спокоен, блажен – като прилагателно. Използва се и като съществително със значението блаженство, спокойствие, мир.
14. Хич - Общо взето
15. Гюрултия - Врява, глъчка, бъркотия, суматоха, кавга, караница, скандал
16. Батак - Използва се най-масово за безизходица, затруднено положение.
17. Геврек - Кръгла тестена закуска, която се вари и изпича в пещ.
18. Бахър - Ужасно силен студ.
19. Келепир - Полза, изгода, аванта (което също е турцизъм, но с италиански корен)
20. Терсене - Лошо, неудобно. Не ми е добре. Например: Нещо ми е терсене.
21. Чавдар яде чорба от голямата тенджера с кеф!
Чавдар идва от турската дума за “ръж". Придобива популярност от прякора на героя в стихотворението на Христо Ботев.
22. Чорба - Супа
23. Тенджера - Дълбок съд за готвене на котлон.
24. Кеф – удоволствие
25. Бакалница – магазин
26. Хайдути – крадци
27. Гювендия – лека жена
28. Дувар – зид
29. Сарай – дворец, голяма сграда
30. Дюлгер – зидар
31. Хазна – пари, парични средства
32. Файда – цена, лихва
33. Пей – предварително плащане
34. Чардак – навес, горна част на постройка
35. Кале – крепостна стена
36. Талаз –вълна
37. Диван – събор
38. Кафия – съдия
39. Курбан – жертва
40. Бостан – зеленчукова градина
41. Дувар – висока ограда
42. Душман – враг, злодей
43. Казан – голям железен съд
44. Калкан – щит
45. Кирпич – глинен стълб
46. Ковладя – клеветя
47. Сакат – негъгав, болен
48. Тепция – тава за печене
49. Тефтер – списък с имена, събития
В езика ни продължават да съществуват още много дум с турски произход, за които дори не подозираме, че не са наши – родни, пише actualno.
Още от категорията
/
Джордж Клуни получи френско гражданство по бързата процедура след молба от високопоставен служител
31.12
Над шест часа във влак под Ламанша: Eurostar възобновява маршрутите си след хаоса, причинен от повреда в електрозахранването
31.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Радостна вест: Дъщерята на Гала очаква второ си дете
17:18 / 31.12.2025
Някои вече посрещнаха новата 2026 година
14:53 / 31.12.2025
Специалист: Организмът не може да се справи с целия този товар
08:58 / 31.12.2025
Синът на Милен Цветков му е одрал кожата
20:23 / 30.12.2025
Кой ще изиграе Лили Иванова в биографичния филм за певицата?
16:52 / 30.12.2025
Ники Момчева, Astro Guide: Нов морал, нови закони и ново начало в...
15:45 / 30.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.