Нормално е в езика ни да съществува значителен набор от думи, които са с турски произход, имайки предвид вековното им присъствие на наша територия. Тези думи се използват и днес, а за някои дори не подозираме, че са турцизми. Много от тях са свързани с ежедневния ни бит.Защо не ги разпознаваме като турцизми?Тези думи и изрази са се внедрили в езика ни не изведнъж, а постепенно, по времето, когато сме били под туско владичество. Малцина разпознават турцизъм в думи като "тенджера“, "Мусала“ или "абаджия“. Някои от тези думи дори имат много по-стар произход – персийски, арабски или гръцки.През 19 век българската интелигенция започва активна дейност по изчистване на езика от турцизми. Така в книжовната ни реч навлизат диалектни думи на мястото на думите с турски произход.Човек, който се опитва да получи нещо без пари, да извлече изгода, без да даде нещо в замяна.Малка сума пари дадена над официалната цена. Идва от турската дума bahşiş – подарък.Желание, хъс. Копнеж, стремеж. Често се използва и като мераклия – човек, който има желание да направи нещо, старателен и прилежен.Непочтена сделка, измама.Нечувствителен, нетактичен човек.Срам, позор, излагане.Буквално означава издънка на клонка. В преносен смисъл се е използвало за незаконнородено дете. Днес е синоним за готин човек.Печалба, облага, сметкаИзползваме я като синоним на публичен дом. На турски език думата означава “сервиз" или чаша за сок и вода.Сбиване, бой, разправаНеизплатени дългове; трудна за изпълнение, несвършена работа.- Браво! Изразява възхита.Безгрижен, спокоен, блажен – като прилагателно. Използва се и като съществително със значението блаженство, спокойствие, мир.Общо взетоВрява, глъчка, бъркотия, суматоха, кавга, караница, скандалИзползва се най-масово за безизходица, затруднено положение.Кръгла тестена закуска, която се вари и изпича в пещ.Ужасно силен студ.Полза, изгода, аванта (което също е турцизъм, но с италиански корен)Лошо, неудобно. Не ми е добре. Например: Нещо ми е терсене.Чавдар идва от турската дума за “ръж". Придобива популярност от прякора на героя в стихотворението на Христо Ботев.СупаДълбок съд за готвене на котлон.– удоволствие– магазин– крадци– лека жена– зид– дворец, голяма сграда– зидар– пари, парични средства– цена, лихва– предварително плащане– навес, горна част на постройка– крепостна стена–вълна– събор– съдия– жертва– зеленчукова градина– висока ограда– враг, злодей– голям железен съд– щит– глинен стълб– клеветя– негъгав, болен– тава за печене– списък с имена, събитияВ езика ни продължават да съществуват още много дум с турски произход, за които дори не подозираме, че не са наши – родни, пише actualno.