© виж галерията Потребители по целия свят гледаха сериала "Нощният агент" (The Night Agent) в продължение на 812 милиона часа, превръщайки политическия трилър в най-гледаното шоу през първата половина на тази година, съобщи BBC.



Към стрийминг гиганта неведнъж са отправяни критики, че не е прозрачен относно представянето на съдържанието на платформата си. Критиката беше централна за тазгодишните стачки в Холивуд, които парализираха филмовата и телевизионната индустрия за няколко месеца. Актьори и писатели изискват по-високи хонорари за предавания, които се представят добре в стрийминг платформите.



По време на конферентен разговор с медиите, съизпълнителният директор Тед Сарандос призна, че липсата на прозрачност относно популярността на Netflix-ките предавания е довела до недоверие в общността на създателите.



Той добави, че компанията е запазила в тайна зрителските данни докато се е развивала, за да може да експериментира, без да предоставя важна информация на потенциални конкуренти.



"Това е голяма крачка напред за Netflix и нашата индустрия“, каза гигантът в блог публикация.



"Вярваме, че информацията за гледанията в този доклад ще даде на създателите и индустрията ни по-задълбочена представа за нашата аудитория и какво резонира с нея.“



Творческата общност на Холивуд разчита на данни за гледаемостта от компанията за данни за аудиторията Nielsen за традиционната ефирна и кабелна телевизия, които биват публикувани всяка година.



Докладът "Какво гледахме" (What We Watched) класира 18 000 заглавия според броя на гледаните часове между януари и юни тази година. Компанията каза, че вече ще публикува доклада на всеки шест месеца.



С близо 100 милиарда часа време на гледане други предавания, които заемат видно място в списъка, включват Ginny and Georgia, Gilmore Girls, Seinfeld, Friends и The Office.



"Майката" с участието на Дженифър Лопес е на върха на филмовата класация, гледан повече от 249 милиона часа.



Съдържанието, което не е на английски, генерира около една трета от всички гледания и Netflix каза, че данните показват също, че все още има търсене на по-стари заглавия.



"Успехът в Netflix идва във всякакви форми и размери и не се определя само от гледани часове. Имаме изключително успешни филми и телевизионни предавания както с по-малко, така и с по-високи часове гледане. Всичко зависи от това дали даден филм или телевизионно шоу е развълнувало своята публика – и размера на тази аудитория спрямо икономиката на заглавието“, казаха от компанията.



С почти 250 милиона абонати в световен мащаб Netflix е най-голямата стрийминг услуга в света.



От 2021 г. пуска ежеседмични списъци Топ 10 и Най-популярни, които показват най-гледаните филми и телевизионни предавания на английски и други езици.