Най-големите късметлии тази седмица

© От 18 до 24 август 2025 г. космосът организира седмица, пропита с божествено съчетание на времето, напомняне, че всичко се разгръща точно когато трябва. За три зодиакални знака късметът най-накрая чука на вратата, а ключът към отключването му се крие в това да се настроите на чувствата и интуицията си.



В сряда, 20 август, Луната се присъединява към Венера в Рак , вливайки нежност, емоционална яснота и обещание за сърдечни връзки в следващите дни.



Тъй като Луната управлява емоциите и интуицията, нейното влияние ще бъде дълбоко, което прави това идеалното време да забавите темпото, да медитирате и да създадете тихо пространство, за да чуете фините шепоти на вътрешния си глас.



Любовта и възможностите се преплитат, докато Луната и Венера отварят врати към романтика и просперитет. Още на следващия ден, четвъртък, 21 август, Луната се сдвоява с Меркурий в сияйния Лъв, което дава начало на пробиви, творческо изразяване и трансформативни възможности.



Оставете емоциите си да се носят свободно, доверете се на инстинктите си и бъдете готови да действате, когато знаците сочат към съдбата.



Новолуние в Дева



Седмицата достига своя връх с Новолунието в Дева на 23 август, което открива сезона на великия лечител на зодиака.



Тази лунна светлина носи мощна енергия на проявление, особено след като отбелязва първото от двете новолуния в Дева тази година, като второто ще настъпи на 21 септември като слънчево затъмнение.







Заедно те обещават мощен цикъл на обновление и хармонизация. Посланието е ясно: доверете се на времето, вярвайте във визията си и помнете, че търпението винаги се възнаграждава.



Скорпион



Всичко е възможно, стига да решиш да го повярваш, Скорпион. Понякога се съмняваш в себе си и се питаш дали това, което желаеш, наистина е предназначено за теб, особено пред лицето на настоящите предизвикателства.



Но вселената не те е забравила, нито ти е обърнала гръб. Тя тихо подрежда парчетата в твоя полза.



Това е вашият момент да се доверите на силата си да създадете живот, преливащ от любов, изобилие и удовлетворение. Подсилете тази вяра с ежедневни позитивни утвърждения и им позволете да ви окуражат да поемате рискове, от които иначе бихте се срамували.



В сряда, 20 август, Луната се подравнява с Венера в Рак, хвърляйки светло влияние върху вашия късмет, нови начала и пътешествия.



Това небесно партньорство сигнализира, че изобилието е на една ръка разстояние, ако решите да го постигнете. Врати могат да се отворят за пътуване, обещаваща промяна в кариерата, преместване на ново място или дори неочаквана романтична връзка.



Венера управлява любовта, красотата и просперитета, докато Луната осветява най-съкровената ви истина.



Заедно те създават космически поток, който прави преследването на мечтите ви далеч по-малко обезсърчително, отколкото да ги оставите като "ами ако“. Това е моментът да скочите, а не да се бавите.



Стрелец



Стрелец, време е да поемеш контрола над собствената си съдба. В четвъртък, 21 август, Луната и Меркурий се обединяват в смел, огнен Лъв, подтиквайки те да преразгледаш теми, които за първи път се появиха в края на юни.



Скорошната ретроградност на Меркурий в Лъв може да е забавила напредъка, но тази пауза има цел: тя ви води към яснота.



Може би сте се сблъсквали с твърде много възможности наведнъж, несигурни кой път е наистина предназначен за вас. Това по-бавно темпо е дар, който ви позволява да се настроите на интуитивното привличане на Луната и да получите достъп до мъдростта вътре в себе си, преди да направите своя ход.



Когато Луната и Меркурий се срещнат в Лъв, смелостта и самочувствието се превръщат в най-големите ви предимства.



Сега не е моментът да чакате разрешение или някой друг да гарантира резултата. Това е вашият момент да решите, да следвате интуицията си и да заявите изцяло властта си.



Като поемате контрола сега, вие подготвяте сцената за една жизнена нова глава, изпълнена с изобилие, вълнуващи възможности и онзи вид късмет, който ви намира, когато смело изберете себе си.



Козирог



Козирог, бавният и стабилен подход ще ви бъде най-подходящ сега. Сезонът на Дева започва на 23 август и идва ръка за ръка с мощно Новолуние в Дева, космическо подравняване, което ви кани да предприемете действия, като същевременно останете дълбоко настроени към вътрешното си ръководство.



Това е време да оформите внимателно плановете си, да положите здрави основи за мечтите, които сте готови да осъществите.



Това Новолуние носи специална тежест. То е първото от две последователни Новолуния в Дева, като второто на 21 септември ще настъпи като слънчево затъмнение, обещавайки трансформативни, променящи живота промени.



Посланието е ясно: няма нужда да бързате. Имате време да усъвършенствате, прецизирате и засилите визията си, преди да се отправите напред напълно.



Определете намеренията си с кристална яснота. Знайте посоката, в която Вселената ви подтиква, защото това, което градите сега, е по-амбициозно и по-въздействащо, отколкото може би осъзнавате.



Това първо новолуние в Дева е за картографиране на маршрута. Следващите седмици ще подкрепят стабилен, целенасочен напредък.



Докато настъпят второто Новолуние и затъмнението, ще бъдете напълно подготвени да стъпите смело в живота, към който сте работили – уверени, готови и неудържими.