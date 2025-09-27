ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Най-големият фен на Александър Николов - красива, секси брюнетка
Юлита е реалната опора на Алекс най-голямата фенка на национала. Хубавицата често го подкрепя в залата и първа го награждава с целувка след поредната победа. За съжаление, гаджето на Алекс не може да присъства на световното първенство във Филипините, където България прави фурор и вече достига до полуфиналите. Красавицата стиска палци за любимия си пред телевизора в Италия, където двойката живее. Компания й правят двете кучета, които са важна част от семейството - бигъл и голдън ретривър.
Юлита е свързана със спорта не по-малко от Николов - тя е внучка на легендарния волейболен треньор Иван Сеферинов и самата носи "волейболна кръв". Димитрова е и с три години по-голяма от 21-годишния Алекс, но това по никакъв начин не притеснява двойката.
Голямото семейството на Николов я е приело с отворени обятия, а самият той шеговито отбелязва, че с височина от 207 см е "с цяла глава над нея" на всяка снимка.
Юлита обича да пътува и почти редовно придружава Алекс по време на срещите му - както в залата, така и извън нея. Тя му носи късмет и допълнително го мотивира за поредния ас или мощна забивка, с които покорява света на волейбола.
Двойката живее заедно в италианското градче Чивитанова Марке, където Николов играе за местния отбор "Лубе". Юлита помага много на Алекс да се адаптира към италианския начин на живот, тъй като пристига в страната няколко години преди него, за да учи в Сицилия.
Преди време красавицата публично се обясни в любов на Алекс и обеща винаги да бъде до него.
"Каквото и да ни се случи, аз винаги ще бъда с теб... ти си моят герой... само благодарение на теб моята вселена намери истинското значение на думата щастие", изповядва се тя към любимия си.
Освен че жъне успехи на полето, Александър Николов има и зарибяващо хоби - той е запален геймър. Страстта към видеоигрите при Алекс идва директно от баща му. Владо Николов признава, че видеоигрите са обща страст, която допълнително го сближава със сина му. Така, след тежка тренировка или драматичен мач, младият Николов често разпуска с джойстик в ръка - едно хоби, което го зарежда емоционално и му помага да се откъсне от напрежението на професионалния спорт.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1145
|предишна страница [ 1/191 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Иво Аръков и Габи: Любов като приказка
12:15 / 27.09.2025
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние...
12:16 / 27.09.2025
Гърците въвеждат нещо, което би било от полза и у нас
09:14 / 27.09.2025
Разсеяха мита, че спането на лявата страна на тялото оказва негат...
09:15 / 27.09.2025
Пиленцата от Монако опитаха да се изфукат, но май не им се получи...
23:08 / 26.09.2025
Честито! Любимци на малки и големи от Бургас в очакване на второ ...
22:39 / 26.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина голям български актьор!
19:06 / 25.09.2025
Нешка Робева говори за срещите си с Ванга
11:22 / 25.09.2025
Заради ремонти: Части от Бургас остават без вода за седем часа
08:21 / 25.09.2025
Кое кисело мляко е най-полезно?
09:57 / 26.09.2025
Гала имитира Ралица Паскалева
11:24 / 25.09.2025
Стана ясно кой е загиналият в катастрофата в Слънчев бряг мотоциклетист
16:36 / 25.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:42 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета