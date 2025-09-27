Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Най-големият фен на Александър Николов - красива, секси брюнетка
Автор: Екип Burgas24.bg 20:11Коментари (0)16
©
виж галерията
Гаджето на Алекс Николов, безпощадния бомбардировач на волейболния национален отбор, го надъхва с патриотични песни! Красавицата, която живее с Александър в Италия и гледа мачовете от световното първенство по телевизията, е изпратила музикално послание на своя любим - песента "Хайдути" на BRATЯТА & Сорина Богомилова, веднага след знаменитата победа на момчета ни над Съединените щати заедно с надпис - "Гордея се с теб". Надяваме се това да сработи и в следващия мач с Чехия.

Юлита е реалната опора на Алекс най-голямата фенка на национала. Хубавицата често го подкрепя в залата и първа го награждава с целувка след поредната победа. За съжаление, гаджето на Алекс не може да присъства на световното първенство във Филипините, където България прави фурор и вече достига до полуфиналите. Красавицата стиска палци за любимия си пред телевизора в Италия, където двойката живее. Компания й правят двете кучета, които са важна част от семейството - бигъл и голдън ретривър.

Юлита е свързана със спорта не по-малко от Николов - тя е внучка на легендарния волейболен треньор Иван Сеферинов и самата носи "волейболна кръв". Димитрова е и с три години по-голяма от 21-годишния Алекс, но това по никакъв начин не притеснява двойката.

Голямото семейството на Николов я е приело с отворени обятия, а самият той шеговито отбелязва, че с височина от 207 см е "с цяла глава над нея" на всяка снимка.

Юлита обича да пътува и почти редовно придружава Алекс по време на срещите му - както в залата, така и извън нея. Тя му носи късмет и допълнително го мотивира за поредния ас или мощна забивка, с които покорява света на волейбола.

Двойката живее заедно в италианското градче Чивитанова Марке, където Николов играе за местния отбор "Лубе". Юлита помага много на Алекс да се адаптира към италианския начин на живот, тъй като пристига в страната няколко години преди него, за да учи в Сицилия.

Преди време красавицата публично се обясни в любов на Алекс и обеща винаги да бъде до него.

"Каквото и да ни се случи, аз винаги ще бъда с теб... ти си моят герой... само благодарение на теб моята вселена намери истинското значение на думата щастие", изповядва се тя към любимия си.

Освен че жъне успехи на полето, Александър Николов има и зарибяващо хоби - той е запален геймър. Страстта към видеоигрите при Алекс идва директно от баща му. Владо Николов признава, че видеоигрите са обща страст, която допълнително го сближава със сина му. Така, след тежка тренировка или драматичен мач, младият Николов често разпуска с джойстик в ръка - едно хоби, което го зарежда емоционално и му помага да се откъсне от напрежението на професионалния спорт.



Още по темата: общо новини по темата: 1145
27.09.2025 »
27.09.2025 »
27.09.2025 »
26.09.2025 »
26.09.2025 »
26.09.2025 »
предишна страница [ 1/191 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Иво Аръков и Габи: Любов като приказка
12:15 / 27.09.2025
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние...
12:16 / 27.09.2025
Гърците въвеждат нещо, което би било от полза и у нас
09:14 / 27.09.2025
Разсеяха мита, че спането на лявата страна на тялото оказва негат...
09:15 / 27.09.2025
Пиленцата от Монако опитаха да се изфукат, но май не им се получи...
23:08 / 26.09.2025
Честито! Любимци на малки и големи от Бургас в очакване на второ ...
22:39 / 26.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Войната в Украйна
Тол камерите вече снимат нарушители и глобяват заедно с МВР
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
51-ото Народно събрание
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: