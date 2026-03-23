Гориция Габровска е изцяло българка, но никога не е живяла в родината си и е посещавала страната единствено по време на почивки. Блондинката не може да пише и да чете на родния си език, но пък го говори доста добре, а го е учила разговорно само от покойната си майка и роднини.В началото Гориция беше нападната заради по-високия си ръст и грубовати черти, но в последствие стана доста симпатична на зрителите с акъла си и сладкия си акцент. Блондинката определено е най-уравновесената и интелигентна жена там, мнозина въобще й се чудят защо е влязла в това риалити. Габровска отиде в шоуто заради ергена Крис, но засега между тях няма химия. Те излязоха на индивидуална среща едва преди няколко епизода и откриха нещо общо помежду си – и двамата са преминали през развод. Гориция призна, че в началото това я е притеснявало, но с времето е осъзнала, че решението е било правилно за нея. "Един ден се събуждаш и си сам. Питаш се какво да правиш с живота си“, сподели тя откровено.Въпреки трудния период, днес тя гледа напред и не крие, че мечтае за семейство: "Искам да съм майка и да създам семейство, но със сигурност искам това да бъде родено от любов, а не от нужда“. Крис се съгласи с нея и подчерта, че и за него най-важното е да срещне правилния човек. Разговорът между двамата стигна и до темата за децата. Гориция призна, че би искала да има две деца, защото самата тя е израснала като единствено дете и често се е чувствала самотна."Уикенд" научи, че едната баба на Гориция е известна в Дупница, откъдето е родом ергенката. Възрастната жена е шивачка и е държала най-големия магазин за платове в града. Дълги години е обличала млади и стари с ушити от нея одежди, а платовете внасяла от Турция, където създала много контакти с мастити възрастни търговци. Палавата Баба Данка въртяла магазина до 80-годишнината си и едва след ковид-пандемията решила да спре с бизнеса и да се отдаде на почивка.Тя е майка на бащата на Гориция – Георги, който има още двама братя - Красимир и Станимир, които първи отиват в Америка, а след тях заминават и останалата рода, без майка Гориция и татко й. Бащата на Габровска има две дъщери от първия си брак с жена на име Петя, но бързо се развежда с нея и се жени за Първолета – майката на Гориция, но и с нея не изкарва дълго. Днес Георги има трети брак и четвърто дете – малък син. Всички живеят заедно в Америка, а се прибират в България единствено за Коледа.