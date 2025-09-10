ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Най-известната българка в Куба става на 82
Завършва школата за поп певци в класа на Милчо Левиев през 1964 г. В същата година е на турне в Румъния с Оркестъра на БНР, а до 1967 г. е солистка на оркестър "София“. Същата година е на турне в Куба с орк. "Балкантон" с диригент Димитър Ганев. Снаха е на кандидат-члена на Политбюро на ЦК на БКП Григор Стоичков. С първото си участие във фестивала "Златният Орфей“ през 1966 г. печели I награда за песента – "Делфините“ (м. Димитър Вълчев), а година по-късно (1967 г.) на фестивала "Златен Орфей“ печели III награда за песента "Песен моя, обич моя“ (м. Йосиф Цанков). Концертната ѝ дейност включва над 3500 концертни участия в над 43 страни на света, между които: Канада, Куба, Русия, Никарагуа, Белгия, Швейцария, Германия, Франция, Скандинавските страни, Гърция, Кипър, Чехия, Унгария, Египет, Алжир, Испания, Сирия, Ливан и др.
Йорданка Христова е най-известната българска певица в Куба. Хиляди жени на oстрова са кръстени на нея и носят нейното типично българско име. Тя оглавява фондация "Хосе Марти“ в България. Получава награда за цялостно творчество на телевизия "ММ“ през 2004 г.
През 2002 г. организира голям концерт с песните на Емил Димитров под надслов "Само един живот не е достатъчен...“, на който известни певци и групи изпълняват някои от най-големите хитове на певеца. На концерта Йорданка Христова изпълнява песента "Само един живот не е достатъчен“.
В края на 2008 г. празнува 40 години на сцената с концерт в НДК – "Животът е КУБАв“.
През 2007 г. е председател на журито на риалити формата Music Idol, а 3 години по-късно, заедно с Васил Найденов, Татяна Лолова и Нешка Робева е жури в шоуто "Байландо – сцена на мечтите“.
През 2013 г. с концерта си "Влюбена в живота“ отбелязва юбилей – 70-и рожден ден и 50 години на сцена. През 2014 г. участва във Vip Brother, където завършва на втора позиция.
Репертоарът на певицата включва многообразни лирико-драматични песни, като акцентът е върху латиноамерикански шлагери. Сред най-големите ѝ авторски хитове са: "Делфините“, "Песен моя, обич моя“, "Изповед“, "Янтра“, "Талисман“"Тъмночервена роза“ "Тежък характер“, "Като испанка“, "Пред есен“, "Обичай ме“, "Сбогом любов“ (м. Александър Бръзицов) от едноименния филм, "Аз съм сила и нежност“, "Сърца червени“ (Химн на ЦСКА), "Гергьовден“, "Пей, сърце“, "Там, някъде в душата“, "Няма тъжни дни“, "Години“, "Патешка история“, "Пипи Дългото чорапче“, както и дуетните песни "Влюбени“ – с Борислав Грънчаров, "Жена“ – с Бисер Киров и "Човек се ражда в светлина“ – с Боян Иванов. Музика за нея са писали Тончо Русев, Зорница Попова, Александър Йосифов, Найден Андреев, Морис Аладжем, Александър Бръзицов, Стефан Димитров, Петър Ступел, Вили Казасян, Борис Карадимчев, Атанас Бояджиев и много други.
През 2015 г. взема активно участие в юбилейните концерти на Мустафа Чаушев "50 години с песните на Мустафа Чаушев“, които се провеждат в градовете Шумен, Добрич, Русе, Бургас, Пловдив и София.
През 2017 г. певицата е жури в ТВ предаването "Като две капки вода" сезон 5.
През 2018 г. отбелязва своя 75-годишен юбилей и 55 години сценична дейност под надслов "Моят път-ЛЮБОВ“.
През юни 2020 г. представя новата си песен "Синьо“.
Отбелязва 60 години творческа дейност с голям концерт в НДК на 21 ноември 2023 година.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 952
|предишна страница [ 1/159 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Алкохолът за малко да съсипе кариерата му, загуби семейството си,...
09:10 / 10.09.2025
Дъщерята на Юлиан Вергов обра овациите с поредната си изненада
09:04 / 10.09.2025
Семейна война? Гришо и Александър Василев не си говорят от години...
08:38 / 10.09.2025
Днес съдбата дава правилните решения ма проблемите
08:36 / 10.09.2025
Ергенка крие, че е танцьорка в чалга клуб
17:03 / 09.09.2025
Лили Иванова издирва жена, на която е безкрайно благодарна
16:25 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Гринго замени Софи Маринова с тунингована брюнетка
17:11 / 08.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета