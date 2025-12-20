Най-лесният начин за отстраняване на котлен камък от кана за топла вода
Как да отстраните котления камък от каната
Кана, която не е почиствана от известно време, често има дебел слой бял котлен камък. Този котлен камък са просто минерали, предимно магнезиев и калциев карбонат, утаени от водата. Колкото по-твърда е водата, толкова по-бързо се натрупва нежелан котлен камък вътре в уреда. Въпреки че не е вреден за здравето, той разваля вкуса на топлите напитки и освен това скъсява живота на каната.
Образуването на котлен камък в каната може да се предотврати до известна степен. Добра идея е водата да се филтрира в кана преди да се заври. Препоръчително е също така всеки път да изпразвате напълно каната и да оставяте останалата вода да се изпари. Редовното почистване също помага за поддържането на уреда в безупречно състояние.
Как да премахнете котления камък от каната? Един от най-простите, макар и не очевидни, методи е да използвате обикновена кола, тъй като тя съдържа фосфорна киселина. Ще работи също толкова добре, ако не и по-добре, от готов препарат за премахване на котлен камък или оцет.
Как да почистите каната с кола – стъпка по стъпка
Налейте достатъчно кола в празната кана, за да напълните 1/3 от капацитета на уреда.
Оставете каната да заври, изключете я и оставете загрятата течност да престои в каната за половин час.
Излейте напитката от каната и избършете вътрешността с гъба, за да премахнете останалия котлен камък. Накрая изплакнете обилно с вода.
Други домашни средства за котлен камък в каните
Колата е отлично решение за котлен камък в каните. Ако обаче нямате под ръка, можете да премахнете котления камък и с други методи. Тези методи са подходящи както за традиционни кани за газови и индукционни котлони, така и за електрическите уреди.
Лимонова киселина – Налейте 1 литър вода в каната и добавете 2 пълни супени лъжици лимонена киселина. Оставете да заври и престои половин час или повече, за да се разтвори котленият камък. След това излейте водата и изплакнете.
Оцет – Смесете оцет с вода в съотношение 1:1 и изсипете в каната. Сварете я, след което я оставете да ври 20-30 минути и изплакнете под течаща вода.
Лимонов сок и сода бикарбонат – Добавете достатъчно лимонов сок към 4 супени лъжици сода бикарбонат, за да се образува гъста паста. Разпределете я в охладената кана и я оставете за около 20 минути. След това отстранете разтвора с влажна гъба и изплакнете обилно каната.
Ябълкови кори – добавете две шепи в каната и я напълнете с вода до 2/3 от обема ѝ. Сварете я, след което я оставете за 1-2 часа. Изсипете цялото съдържание и изплакнете обилно.
За отстраняване на котлен камък не са необходими скъпи продукти, закупени от магазина. Домашните средства ще направят вашата кана да изглежда отново като нова, пише actualno.
