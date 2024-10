© виж галерията Круз Бекъм не е чужд на светлината на прожекторите, тъй като е най-малкият син на една от най-известните двойки в света - Дейвид и Виктория Бекъм. Но тази седмица не известната му фамилия накара всички да говорят - а разцъфтяващият му романс с бразилската певица с германски корени и авторка на песни Джаки Апостел.



Двойката привлече вниманието с дебютната си поява на дългоочакваното ревю на Виктория Бекъм на Седмицата на модата в Париж.



19-годишният начинаещ музикант изглеждаше напълно влюбен в 29-годишната Джаки, докато седяха на първия ред на бляскавото събитие във френската столица, което накара феновете да изпаднат в лудост, докато се опитваха да открият всичко, което могат, за зашеметяващата брюнетка, която изглеждаше, че се вписва напълно перфектно в семейството на Бекъм.



Неоспоримата им химия беше очевидна, тъй като Круз изглеждаше обсебен да е близо до Джаки през цялото шоу, споделяйки сладки, нежни моменти.



Круз беше в елегантен светло син костюм с бяла риза, а любимата му беше избрала бяла сатенена рокля на самата Виктория Бекъм.



Певицата качи снимки с роклята и написа "Най-красивото шоу и най-красивата рокля! Поздравления, Виктория Бекъм!“



Но коя е новата приятелка на Круз Бекъм?



Родена в Сао Пауло, Бразилия, в семейството на майка бразилка и баща германец, Джаки прекарва живота си между две ярки култури, израствайки между Бразилия и Германия и говорейки свободно английски, немски и португалски.



Но талантите и постиженията ѝ в света на музиката са тези, които ѝ спечелват самостоятелно признание. Подобно на известната майка на Круз, Джаки има опит в момичешките групи, макар и в по-малък мащаб. За първи път тя открива гласа си като част от бразилската група Schutz, след което решава да започне самостоятелна кариера.



Дебютното ѝ EP, The Reformation A Side-A Trip on the Relationship, е триумфално, събира над един милион преслушвания и показва способността ѝ да смесва жанрове и лирични стилове без усилие.



Но въпреки ранния успех, истинската страст на Джеки е другаде. През 2022 г. тя взема смелото решение да се оттегли от светлината на прожекторите, обявявайки на последователите си, че повече няма да записва и да прави турнета като солов изпълнител.



Сега Джаки се фокусира върху писането на песни и продуцирането, като прекарва по-голямата част от времето си в студиото, с редовни сесии в легендарното лондонско студио Abbey Road. Каналът ѝ в Instagram е изпъстрен с кадри зад кулисите на нощни звукозаписни сесии и съвместни проекти, които дават възможност на последователите ѝ да надникнат в творческия ѝ процес.



Споделена страст към музиката



Не е изненадващо, че музикалните таланти на Джаки привличат вниманието на Круз, като се имат предвид собствените му амбиции в индустрията.



Съобщава се, че двойката е започнала да се среща през април, като споделената им любов към музиката е голяма част от връзката им. Твърди се, че Круз, който тепърва започва да изследва музикалната си кариера, се вдъхновява от опита и отдадеността на Джаки в занаята.



Младият Бекъм винаги е давал да се разбере за музикалните си стремежи, като в откровено интервю за Harper's Bazaar сподели, че е влюбен в Били Ейлиш и се възхищава на иновативния ѝ подход към музиката. "Тя знае къде съм аз“, казва той дръзко, много преди да срещне Джаки. Сега, изглежда, е намерил някой също толкова страстен в лицето на талантливата певица и авторка на песни, пише Ladyzone.bg.