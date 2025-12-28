Най-после признаха, че са двойка
© Фейсбук
Снимката беше качена от блондинката в стори и макар да са снимани в гръб, ясно личи идеята на кадъра. Двойката отново е на една от любимите си пейки – помним, че за първи път те позираха поотделно с кафяви дрехи, отново на пейка. Сега обаче снимката вече е една, обща и явно скоро влюбените ще разкажат и историята си в ефир.
Разбира се, тези пейки накараха зевзеци да ги избъзикат, че нямат пари за луксозен ресторант и затова я карат "сред природата“, но сме сигурни, че причината е друга. Очевидно Магдалена не иска да я смятат за меркантилна, нито пък за "дъртата чанта“, която издържа младото си жиголо, за да бъде с нея...
Разликата в годините на двамата е цели 12 лазарника в полза на Маги, която отдавна вече трябваше да е помислила за семейство или най-малкото за дете, но вместо това се залисва по млади пичове, на които едва ли им е на дневен ред да стават бащи.
"Калоян е на 26. Нали не вярвате, че ще иска да прави бебе на жена, която би могла да му бъде леля?! Той хубаво си гледа кефа и си гарантира още малко слава с тази връзка, но тя каква полза има от тази глупост?!“, коментират в нета,пише сайтът crimesbg.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина Брижит Бардо
12:50
Живият Нострадамус с лошо предсказание за британската монархия!
22:45 / 27.12.2025
Най-магичната дата за брак през 2026: Носи ли любов или напротив?...
22:44 / 27.12.2025
Криско: През 2008 г. нямах никакви пари и живеех на мизерни места...
17:54 / 27.12.2025
Сашо Кадиев подари на жена си втори годежен пръстен
23:12 / 26.12.2025
Симона на Глория: Името ми дава старт, но след това борбата става...
16:29 / 26.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.