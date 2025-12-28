Кака и момченце - така мнозина наричат влюбените гълъбчета Маги Томова и Калоян Кънчев. Е, има и доста по-груби, които вместо "кака“, викат "леля“, ама нейсе... Истината е, че бившата ергенка Магдалена Томова и Калоян от "Любов в Рая“ наистина са двойка. И най-после взеха, че се показаха нагледно.Снимката беше качена от блондинката в стори и макар да са снимани в гръб, ясно личи идеята на кадъра. Двойката отново е на една от любимите си пейки – помним, че за първи път те позираха поотделно с кафяви дрехи, отново на пейка. Сега обаче снимката вече е една, обща и явно скоро влюбените ще разкажат и историята си в ефир.Разбира се, тези пейки накараха зевзеци да ги избъзикат, че нямат пари за луксозен ресторант и затова я карат "сред природата“, но сме сигурни, че причината е друга. Очевидно Магдалена не иска да я смятат за меркантилна, нито пък за "дъртата чанта“, която издържа младото си жиголо, за да бъде с нея...Разликата в годините на двамата е цели 12 лазарника в полза на Маги, която отдавна вече трябваше да е помислила за семейство или най-малкото за дете, но вместо това се залисва по млади пичове, на които едва ли им е на дневен ред да стават бащи."Калоян е на 26. Нали не вярвате, че ще иска да прави бебе на жена, която би могла да му бъде леля?! Той хубаво си гледа кефа и си гарантира още малко слава с тази връзка, но тя каква полза има от тази глупост?!“, коментират в нета,пише сайтът crimesbg.