ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Намерен зъб в пещера във Видинско обръща историята на Европа?
Наречена е "Козарника" и се намира недалеч от Гара Орешец, Видинско. На пръв поглед оформена в скали, отворена и с невероятна гледка, защото не е под, а над земята.
До нея се стига до асфалтов път в задоволително състояние. Последните около 200-300 метра до входа й се изминават пеша по стръмна пътека. По същата обаче се забелязват и следи от автомобили, но не това е важното и интересното.
Пещера "Козарника" е открита през 1984 година, Дължината й е около 210 метра. Малко след средата на 90-те години започват археологически проучвания в нея и резултатите не закъсняват. Открит е зъб, но не какъв да е зъб, а такъв, че автоматично превръща пещерата в световно значима за археологията.
"Козарника" е обитавана през Средния палеолит, но най-голямо значение имат най-долните пластове. Те са датирани на възраст от преди 1,4 милиона години. Именно там е открит въпросния зъб на представител на рода Homo, може би Homo erectus. Ако датировката е правилна, това би било най-старото сведение за присъствие на хора в Европа.
Силни спорове предизвиква и друга находка от раннопалеолитните пластове в пещерата. Това са няколко кости, датирани от преди 1,2 – 1,4 милиона години, по които има нанесени поредици от резки. Според археолозите, извършващи разкопките, те са направени умишлено, а не са случаен резултат от обработката на месото на животното. Тази хипотеза е спорна, тъй като според преобладаващото схващане способността за символно мислене се появява едва при Homo sapiens преди 50 хиляди години.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Нова водеща в обичано предаване на bTV
11:46 / 14.08.2025
Неузнаваема е!
10:50 / 14.08.2025
Феновете й се готвят за 3 октомври
10:39 / 14.08.2025
Любим комик празнува днес
10:32 / 14.08.2025
Кои храни да избягваме на закуска, за да подпомогнем здравето на ...
10:11 / 14.08.2025
Теодора Мудева ще води конкурса Кралица на Бургас
10:07 / 14.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета