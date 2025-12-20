Нана Гладуиш готова да води "Съдебен спор" отново: Жоро, обичам те, липсваш ми
©
Всъщност разбрах една истина, че всъщност няма значение на колко места живееш, няма значение колко къщи или коли имаш, за да си щастлив. Нужно е малко и понякога дори е нужно да ти е малко скучно и да влезеш в този битовизъм, в който почти нищо кой знае колко интересно да ти се случва. В крайна сметка ти е комфортно и топло сред хора, които познаваш. Това ти дава сигурност, спокойствие и много обич.
А така, че аз искам да ви пожелая едни прекрасни празници, изпълени преди всичко със здраве и с много обич, много топлина, много семейно и лично щастие и удовлетворение.
А на теб, Жоро, искам да ти кажа, че наистина много ми липсваш, че си един от най-изключителните хора, които съм срещала и с които съм работила, но най-вече, които станаха огромна част от моя живот. Обичам те, като приятел, като човек, като същество, което носи една ценност и справедливост, които аз толкова много търся също като теб. Липсваш ми. Обичам те безкрайно, ценя всички останали от екипа Соти, прегръдки за теб, Ромина и за теб и за всички, няма да изговарям, а на вас, нашето жури, нашите съдебни заседатели, нашата публика искам да ви кажа: "Никога няма да забравя как викахте в залата на "Съдебен спор", колко неща казахте и споделихте и колко ценно беше вашето мнение през годините на моята работа в "Съдебен спор"
Бъдете здрави посрещнете една хубава щастлива Нова година, много ви обичам и винаги ще ми липсвате много. Ако Жоро пак ме изнуди и ако Ромина някъде пътува, знае ли пък някой, мога да дойда, да ви кажа: Hello, Здравей. Целувки , бъдете здрави.
Още по темата
/
Венета Райкова го закъса
10:23
Още от категорията
/
В столицата на Намибия могат да се видят двете крайности – изключителна бедност и разточителен лукс
19.12
YouTube се срина
19.12
Рупецова вече не е сама
18.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
bTV с официална позиция за Цънцарова и Йочев
17:40 / 19.12.2025
YouTube се срина
17:11 / 19.12.2025
В столицата на Намибия могат да се видят двете крайности – изключ...
17:14 / 19.12.2025
Нана Гладуиш шашна с видео от милионерското си имение в Маями
16:24 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.