Нана Гладуиш шашна с видео от милионерското си имение в Маями, в което демонстрира как прекарва вечерта си сама, без да се съобразява с никого, тъй като семейството й излязло навън.Бившата водеща на "Съдебен спор“ обяви, че няма да готви и ще си позволи да се отдаде на всичките си "отвратителни привички“, както сама ги нарече. Тя призна, че вече е прекалила с виното, което разсмя последователите й, които я засипаха с коментари."Днес ще съм на лютеница и на кренвирши. Български кренвирши. Ще вечерям лютеница с кренвирш, хляб и малко сирене“.Тя уточнява, че традиционната българска вечеря ще бъде комбинирана с френско вино в американския й дом. Видеото завършва с фразата: "Наздраве! Да живее простотията!"Във видеото Нана е в луксозната си кухня от бял мрамор и показва съдържането на хладилника си, който е пълен с деликатеси - първокласен испански хамон, френско фоагра, черен хайвер и пресен черен трюфел - все неща, които не се срещат в хладилниците на обикновените българи. Видимо развеселена от виното, блондинката вади продуктите, за да ги покаже в социалните си мрежи, като ги обявява превъзбудено. "Черен хайвер! Много го обичам! И пресен черен трюфел - за бъркани яйца, за паста, за всичко!“, казва тя, докато разглежда скъпия си асортимент храни.Въпреки това обаче Нана съобщава, че за вечеря е избрала най-обикновено меню, защото от луксозните лакомства й е писнало, тъй като в последните месеци ги е яла с килограми.Нана живее в луксозно имение в Маями заедно със съпруга си Джонатан Гладуиш, за когото от години се твърди, че е много добре финансово и осигурява комфортен живот на семейството си. Той страни от медийни изяви, но заради жена си също редовно е в центъра на коментарите.Мнозина от феновете на Нана също българи, живеещи в Съединените щати, я засипаха със съвети за магазини в нейния район, които работят до късно и предлагат български стоки, за да може водещата да отскочи в малките часове на нощта, в случай че иска да допълни нашенската си вечеря за бедни с още нещо от родината.