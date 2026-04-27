Тази седмица в "Ергенът“ напрежението се покачва, а решенията стават все по-трудни. Балансът в имението е разклатен, а всяка следваща стъпка приближава участниците до развръзки, които могат да променят всичко.

Още в понеделник фокусът пада върху Стоян и Гатев, а началото идва с ключова среща – тази между Стоян и Симона. След като журналистката отказа розата на Крис, но остана, за да изясни отношенията си с брокера, двамата ще се изправят един срещу друг с много въпроси и малко сигурни отговори. Ще реши ли Стоян да ѝ даде черната роза и дали Симона ще я приеме – или това ще бъде окончателният край?

След последната Церемония на розата новата реалност в имението вече е факт. Елеонора остава сама до Крис и това я поставя в неочаквана позиция, изискваща бърза преоценка на чувствата ѝ и среща със страховете й. Съмненията не закъсняват – дали всичко не се развива отново прекалено бързо?

Първият ерген, който тази седмица ще се срещне със своите близки е Стоян. След това му предстои да ги запознае с дамите, към които има най-силен интерес – разговори, които могат да му дадат яснота… или да задълбочат съмненията. Гатев също ще срещне дамите, заявили интерес към него, със своите майка и сестра – среща, която ще разкрие нови страни от характера му. Илияна отново ще се окаже в центъра на събитията – разкъсвана между емоции и избори, които вече имат своите последствия. На маркетинг специалистката й предстоят индивидуални срещи както със Стоян и Гатев, така и с техните близки. Стоян и Гатев също ще се срещат лице в лице. Разговорът между тях ще бъде откровен и емоционален, а темата е една - Илияна. Какво ще си кажат двамата и ще доведе ли това до яснота… или до още по-голямо напрежение?

Марин също ще получи подкрепа – тази на най-близкия си приятел Ивелин. Двамата ще имат обща среща с дамите, заявили интерес към най-младия ерген. Иво ще постави своята перспектива върху отношенията на приятеля си с момичетата и ще покаже дали първоначалните му избори остават непроменени. Резултатът – Марин ще има своята първа целувка с още една дама.

При Крис и Елеонора отношенията също навлизат в нов етап. Елеонора ще се запознае с най-близките му хора – майка му Мария и брат му Виктор, а по-късно Крис ще има среща със сестрата на Елеонора. Денят ще премине в разговори, опознаване и важни впечатления, които могат да се окажат решаващи за бъдещето им.

Кулминацията идва в четвъртък, когато пред Крис стои най-важното решение досега. След срещите с близките и времето, прекарано с Елеонора, той ще трябва да реши дали е готов да излезе от предаването с нея като двойка – и дали това ще бъде просто избор… или много повече от това.