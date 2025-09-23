Новини
Наш кмет се ожени за вицето си
Автор: Екип Burgas24.bg 21:29
©
Звездната сватба на бившия кмет на община Благоевград Атанас Камбитов и неговата половинка Христина Спасова, която пък бе зам.-кмет, събра стотици гости в неделя в петзвезден хотел в София.

А за тържеството е сигурно, че ще се говори още дълго. Веселбата стартира в 18 часа и продължи половин денонощие – до 6 сутринта вчера. През всички тези часове не спряха наздравиците, усмивките и песните. На дансинга буквално му се зави свят от танците на щастливите младоженци, на техните кумове – бизнесмена от Благоевград Вили Магурев и Анна Кръстева, и на останалите гости.

"Щом любовта ни доведе дотук, няма как да не сме щастливи. Заедно сме вече 7 години и споделяме истинските ценности – обич, вярност и подкрепа. Заедно сме и в трудни, и в хубави моменти. Прекрасно е, че вече сме едно семейство, и вярвам, че и занапред ще бъдем все така влюбени един в друг. С клетвата си доказахме, че любовта ни е огромна“, сподели за "Телеграф“ щастливата булка Христина, която от няколко години работи в БГ Радио. И в понеделник младоженците посрещаха в дома си и изпращаха свои гости, които бяха дошли от различни краища на света – Великобритания, Сърбия, Франция, Нидерландия.

Празникът на семейство Камбитови беше пример за изящество и стил, красота и чар, събрани в столичния хотел. Христина бе блестяща и сияйна в елегантната си бяла рокля, която подчертаваше изящно нейната нежност и женственост. Атанас Камбитов пък бе достоен и елегантен в класическия си черен костюм. Двамата заедно излъчваха хармония и любов, която трогна всички гости на сватбеното им тържество. Всеки детайл по украсата и атмосферата в залата бе изпипан под диригентската палка на булката, която винаги е била перфектна в организацията и в усещането й за стил и красота.

"Надяваме се, че пътят ни ще продължи във взаимно уважение, разбирателство, любов и много сбъднати мечти. Убедени сме, че ще бъдем все така един за друг опора, вдъхновение, сила и щастие. И заедно ще постигнем още много невероятни неща в живота“, споделиха двамата младоженци.



