Дъщеричката на актрисата Дария Симеонова е с варицела. Това съобщи звездата от лекарската сага “Откраднат живот" по NOVA, с фотос, споделен в официалния й профил в Инстаграм.“Доста съжалявам, че не я ваксинирах. Сега има бум на варицела. Пазете се", пише артистката.Тя е заснела наследницата си в гръб, поставяйки фокус върху белезите от вирусното заболяване, проявяващо се със сърбящ мехурест обрив. Грижовната майка не дава информация за висока температура и неразположение, но съветва последователите си да бъдат внимателни.През последните седмици актрисата беше доста ангажирана, а причината за това - премиерата на филма “3.0 килограма щастие". Лентата, която отбеляза грандиозно начало, разказва истинската история на жена, на 55 години, която забременява с бебето на дъщеря си - същата не успява да зачене, против закона и против волята на съпруга си, превръщайки живота на четирима души в абсурд, пише Edna.bg.Заедно с Дария играят Стефка Янорова, Герасим Георгиев-Геро и Владимир Зомбори.