Родена е като Нели Георгиева Николова на 10 март 1971 година в Русе. По-известна е обаче като Нелина. Певицата отпразнува 55-ия си рожден ден на екскурзия в Египет с бизнесдамата и носителка на титлата "Мис Баба" Дони Василева. Двете посетиха пирамидите, опитваха местни ястия, разглеждаха шарени сергии при дългите си разходки и събираха тен по живописните плажове.

На този ден разбрах, че ще ставам майка на моето прекрасно момче Крис! На всяка жена пожелавам да се случи това чудо!", сподели лична емоция Нелина на 25 март, когато се празнува Благовещение. Певицата използва случая да отправи благопожелания към всички родители и техните деца.

Кристиан днес е на 22 години и е студент по предприемачество в УНСС. Говори английски език, а покрай приятелката си, която е гъркиня, научил и гръцки. Тя е треньор по бойни изкуства, а пък Крис е изучавал карате като дете. Откакто се събрали, той преоткрил увлечението си към бойните изкуства и отново започнал да тренира усилено.

Бащата на Кристиян е и бизнесмен от провинцията, с когото Нелина времето имала връзка. Или поне така се говори. Самата певица е избягвала да коментира темата. Смятала, че не е нужно да насочва излишно внимание към бащата на Крис, като споменава името му. Може би затова дълго време за него имаше спекулации и слухове, пише "Минаха години".