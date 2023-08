© виж галерията От това лято на гръцкия остров Корфу работи китното магазинче на семейство Теодосиеви – на Настя и нейния спътник Росен, а и на едно кутре, което контролира процеса от разстояние, но със старание.



"Винаги съм мечтала да дойда и да видя този остров с очите си. И миналата година тази мечта се сбъдна - дойдохме на остров Корфу за Великден“, разказа в интервю за БНР Анастасия Карнаух-Теодосиева - предприемач, пътешественик и журналист:



"Тук има страхотна традиция, която е останала от Венецианско време на острова - едни яркочервени делви, пълни с вода като цялата идея е на късмет, т.е.да изхвърлиш нещо старо и то да се взриви буквално с тази вода. И след това хората събират парчетата от делвите като тази керамика се пази цяла година до следващия Великден. Ние дойдохме да видим тази традиция и си спомням, че докато се чупеха всички делви, аз си пожелах да дойда и да живея тук“.



Анастасия Карнаух-Теодосиева е познат радио глас, водил ви преди известно време в света на книгите: в ефирас рубриката "Аз чета с Настя“и в реалния свят като инициатор и модератор на литературен клуб "Читател“.



Създател е и на едноименния сайт с позитивно съдържание на образователна и културна тематика - с авторски принтове, вдъхновени от книги по тениски, канчета, бутилки, възглавници. Чаровни предмети, будещи усмивка и любопитство, които вече могат да бъдат открити и в “Keep It Simple" - магазинче-сбъдната мечта, което се намира в Керкира - сърцето на Корфу.



"Влюбих се в този остров - той е зелен, той е ярък, той е различен. Несъвсем изцяло гръцки, в него има страшно много нотка Италия, а в същото време той си е типично гръцки с всичките причудливи неща, които си носят гърците и техните острови като ритъм на живот“, добави Настя, както и уточни, че е избраха Корфу и заради Джералд Даръл, заради чиято книга "Моето семейство и други животни“ от много малква е мечтаела да посети Корфу.



"Сбъднах своята мечта, но все още сме и в процес - ние имаме онлайн магазин вече шест години в България - печатаме тениски, канчета, чанти, но се придържаме се към тематиката на литературата и науката, защото аз страшно много вярвам, че всеки човек живее в света, който създава с двете си ръце“.



"Имаме много морски, имаме много гръцки щампи. В нашето магазинче първоначалният замисъл беше да имаме предимно морски щампи, обаче аз казах, не може - моето книжно сърце ще спре да бие и задължително трябва да има литература. Така че, когато някои от гостите на магазина ни влезе просто се усеща, че тук има четири тематики - наука, книги, море и пътуване“, уточни Карнаух, както и изтъкна:



"Исках в един момент да изляза извън пространство на интернета и да създадем физически магазин. Обмисляхме много локации в България – София,Банско, на морето, но в един момент се срещнаха двете идеи - за притежаването на физически магазини и желанието да дойдем на остров Корфу“.



"Изключително много се напрягам, когато виждам пошли, грозни картинки, напечатани на тениски, защото всеки човек, носейки тази щампа е ходеща реклама на това послание“, разказа Настя, която е родена в Бердянск, но от дете живее в България:



"Първите артикули в магазина ни бяха с цитати от класически български произведения. Идеята на тази колекция беше хората, носейки, например, чанта или тенска, да популяризират българската поезия - Димчо Дебелянов, Никола Вапцаров, Пейо Яворов. И някак си ми се струваше, че светът ще стане по-красив, ако разминавайки се с някой ти виждаш откъс от любимото свое произведение.И ние продължаваме да се придържам към това. Изключително педантична съм - подбирам всяка илюстрация, която купуваме от илюстратори за нашите магазини“.



По повод името на физическия магазин в Гърция, което е различно от това на онлайн магазина в България, с което се занимават заедно с мъжа си, Теодосиева сподели:



"Избрахме друго име, защото тук дизаините няма да са само книжни и защото, когато създадохме преди шест години "Читател“,някак си беше логично магазина да се казват така, докато ние самите пораснахме за шест години. По никакъв начин това не нарушава целостта на бранда. И една вечер, чудейки се как ще направим табела, на която пише "The Reader" и това ще обърква хората, които ще си мислят, че това е книжарница - просто им се взривяваше главата как да опростя това име, как да го направят достъпно, как да го обясня на туристите, които влизат в магазина ... и си казах: "Ох, де да можеше нещо по-простичко да се появи“.



"И фразата "Keep It Simple“(Направи го простичко) всъщност стана нарицателно за нас!"



"Защото изобщо не е лесно да се създаде гръцка фирма, да се отвори банкова сметка в Гърция - цялото приключение на нас ни отне само четири месеца“, разказа Настя:



"В един момент, когато бяхме на финалната права, на отварянето на вратите и се чудехме как да го наречем си казахме, че “Keep It Simple“ е просто перфектното име, защото тук нищо не е simple, т.е. нищо не е просто. Но ни се иска оттук нататък нещата да станат по-прости! И клиентите много го харесват, и ние много харесваме и на всичките ни брандирани торбички като пише“Keep It Simple“ те казват, че така все едно ние на тях им пожелавам оттук нататък да има им е по-лесно в живота. Някак си звучи малко като пожелание“.



В последствие си харесват и друго име - "Мераки“, което в превод от гръцки означава да правиш нещо, влагайки в него душа, креативност и любов. Или да оставяш винаги частица от себе си в него.



"Просто много ми хареса самата дума - наистина звучи някак си много нашенска. Шегувахме се, че това ще е неофициалното име на магазина – "Мераки“ и съответно ние със съпруга ми ще бъдем мераклии, работещи там. Тук непрекъснато излизат такъв тип думи, които носят страшно много смисъл и послание, а в същото време гръцки език се оказва изключително изненадващо близък с българския - и като структура, и като отделни думи“, обясни Анастасия:



"Започнах да уча гръцки още миналата година като само в продължение на две седмици по цял ден пишех азбуката. Вече съм напреднал много и мога да проведа един кратичък разговор“.



"Гръцкият език е съвсем друго вселена също като цяла Гърция!"



По думите, макар гърците да имат "страхотно самочувствие, че са страхотни търговци“, то "по никакъв начин не се притесняват от идването на нови хора“:



"Те прегръщат идването на нови хора на острова, където за разлика от континента има всякакви националности - тук в нашето село сме омешени италианци, испанци, британци и американци. Основно се говори английски език помежду ни, като гърците си говорят гръцки, но за тях е съвсем нормално да комуникират и на английски на ежедневна база, което е страхотен плюс и голяма помощ за мен“.



"По никакъв начин те не изпитват ревност спрямо нашия магазин. Напротив, изключително много помагаха и за самото откриване, и за популяризирането на магазина“.



"Естествено първите ни клиенти бяха нашите съседи, които продължават в момента за всякакви поводи да си купуват подаръци от нашия магазин, защото Корфу е място, на което на всички хора, живещи тук роднините идват през лятото на море и всяка седмица пристигат и съответно се правят много подаръци“.



"Съпругът ми в момента е в България и движи бизнеса там, а отвсякъде валят предложения за помощ, тъй като хората са изключително добронамерени. Може би, защото все пак тук е малко живот като на село, т.е. всички са свързани, а и мисля, че аз малко си спечелиха репутация на работлива булка, която чака мъжа си и междувременно работи по цял ден в магазина, които те са направили заедно“, допълни Настя, чиято следваща споделена мечта е със съпруга й да си работят заедно от една локация:



"Това беше първоначалният замисъл. Ние имахме много стриктен план за това лято, който за жалост не се сбъдна. И се налага, тъй като сме двама в екипа, а и локациите в момента на бизнеса ни са две - екипът временно да се раздели на две части. Шегуваме се, че той е моят Одисей и аз съм неговата Пенелопа, която го чака“.



"Ценатана мечтите е доста висока! Понякога е доста трудно!"



"В глобален план много бихме искали, тъй като имаме производство в София, където печатаме всички артикули, които се продават в магазин "Читател“ - да релокираме нашите машини, т.е да ги натоварим на един тир и да ги преместим тук, за да продължим производството, а пратките да пътуват не от София, а от Корфу“.



"Звучи доста лесно, но практика се оказва изумително сложно и просто не спираме по цял ден да си го пожелаваме. В момента тази голяма мечта катерим с малки бебешки стъпки и напредване малко по малко към върха“, каза Анастасия Карнаух-Теодосиева.