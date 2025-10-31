Когато си Натали Трифонова не се притесняваш, че си родил преди месец. Секси мамчето показа завидна фигура по време на разходка с малкия Арън в един от топлите есенни дни.Тя не спести да покаже, че майчинството ѝ се отразява повече от добре. Възкъсата пола показва, че не е загубила нищо от формата си, а дори изглежда и по-женствена.Разбира се, публикацията получи доста харесвания и положителни коментари от последователите ѝ в Instagram.