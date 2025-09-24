ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Натали Трифонова дари Мартин Чой с дете, а той дори не е при нея
Само един човек обаче направи впечатляващо… НИЩО – таткото Мартин Чой, пише Intrigi.bg. Шампионът по мотоциклетизъм, когото всички сочат за баща на бебето, не е реагирал по никакъв начин на поста на Натали. Нито коментар, нито сърчице, нито дори дискретно "честито“. Нещо повече – той дори не се е намирал в България по време на раждането. Чой в момента е на състезание по мотоциклетизъм във Франция, пренебрегвайки раждането на първородния си син.
Любопитното е, че в личния си профил Чой обожава да показва голямата си дъщеря, с която очевидно много се гордее – снимки, истории, семейни моменти. Но за новия си син от Натали – пълно мълчание. Нито дума, нито кадър, сякаш Арън изобщо не съществува.
Това поведение веднага отприщи клюките: дали мотористът не иска да афишира връзката си с Натали, или пък отношенията им вече са минало? Факт е едно – докато синоптичката грее от щастие и благодари на лекарите, Чой кара на пълна тишина.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1107
|предишна страница [ 1/185 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Учени разработват първата в света "ваксина срещу мазнини"
15:53 / 24.09.2025
Доц. Недялко Григоров каза защо есента е изпитание за хората с хр...
16:10 / 24.09.2025
Как да си направите чудесна царска туршия
15:30 / 24.09.2025
Симптоми, които никога не трябва да игнорирате
14:51 / 24.09.2025
Натали Трифонова роди! Показа бебето!
12:01 / 24.09.2025
Тези тримата ще са новите ергени!
10:30 / 24.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова побесня
20:41 / 23.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Бургас е предупреден!
14:25 / 24.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета