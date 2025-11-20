Натали Трифонова показа бебе Арън
Припомняме, че Натали Трифонова роди сина си в края на септември и не скри радостта си, възкликвайки "Светът вече е по-красив“. Името на сина й Арън има древноеврейски произход и означава "високопочитан“ и "избраник“.
В началото на месец октомври водещата отпразнува своя 34-ти рожден ден. Тази годишнина обаче беше специална за Натали Трифонова, защото е първата, която посреща като майка.
"Честит ми рожден ден и наздраве за всички секси мами!“, написа тогава тя.
Натали е на работа в bTV от 2016 г. Освен прогнозата за времето и “Cool…T", тя е водила предаването "Геймър", новогодишните програми на телевизията и др.
