Натали Трифонова показа бебе Арън
В деня, в който бебето навърши 4 месеца обаче, Натали реши да зареже суеверията и да покаже в социалните мрежи колко прекрасен е синът й.
Селфито е заснето в асансьора, малко преди да изведе бебето на снежна разходка. Разбира се, красивата мама се е "match“-нала със сина си – и двамата са с пухени бежови зимни шапки и бежови палта. Малкият Арън пък явно така и не е дочакал звездната си фотосесия и сладко е заспал в кенгуруто върху гърдите на мама.
Както е известно, Арън е син на шампиона по мотоциклетизъм Мартин Чой, който е във връзка със синоптичката от няколко години. Двамата обаче ревностно крият отношенията си и нито веднъж не са се показвали заедно в публичното пространство. Тайнствеността в любовта им поражда съмнения и всякакви клюки, още повече че гордият татко нито веднъж не спомена за съществуването на сина си в социалните мрежи. Чой има и дъщеря, която често присъства в сторитата му, припомня Intrigi.bg.
