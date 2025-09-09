Новини
Натали Трифонова ражда новия Ален Делон
Автор: Екип Burgas24.bg 11:07Коментари (0)239
©
Красивата синоптичка на bTV Натали Трифонова е на върха на вълнението – съвсем скоро ще стане майка за първи път. Въпреки че бременността й върви спокойно, блондинката вече изненадва с признанията си – мечтае бебето й да вземе чаровните черти на нейния дядо, а не да прилича на бащата – мотоциклетиста Мартин Чой.

След като прекара цяло лято по гръцките курорти, Натали се прибра в София, за да подготви дома си за новия член на семейството. Тя не крие, че е обсебена от детайлите и иска още от първия ден всичко да е "като по конец“ – от меките одеялца до кърпичките за бебето.

Любопитното е, че докато бъдещите майки масово се чудят как да кръстят наследника си, Натали отдавна е решила името. Изборът ѝ е съобразен с екзотичната фамилия на таткото – Чой, което автоматично изключва традиционните български мъжки имена.

С това признание красавицата отхвърли клюките, че е сложила точка на връзката си с корееца. Двамата са заедно от четири години, но умишлено не показват близостта си – причината е в миналото на Чой, който вече има семейство и 15-годишна дъщеря. Въпреки сянката на този брак, Натали твърди, че очакваното бебе е "изненада“, но и най-желаното нещо в живота ѝ.

"Майка ми ме е родила на 21, а аз ще съм на 33, когато стана родител. Надявам се да не съм закъсняла, но вярвам, че любовта към детето няма възраст“, споделя тя.

Зад гърба ѝ стоят майка ѝ – стоматоложката Ванина, отгледала я сама, и баба ѝ – уважаваната педиатърка д-р Маргарита Ковачева, носителка на приза "Лекар на годината“. Така Натали влиза в майчинството с уникален "екип“ от жени, готови да й помагат.

Най-любопитното признание обаче е друго – Трифонова се надява детето да се метне на нейния дядо, който по думите й е бил живото копие на Ален Делон и истински сърцеразбивач. "Ако вземе дядовите гени, ще е късметлия!“, смее се водещата.

С това тя недвусмислено намекна – не държи бебето да е "малък Чой“, а по-скоро "новият Делон“, пише Intrigi.bg.








