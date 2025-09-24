Новини
Натали Трифонова роди! Показа бебето!
Автор: Екип Burgas24.bg 12:01
Натали Трифонова роди. За това съобщи самата тя чрез публрикация в социалната мрежа Фейсбук преди минути.

Ето какво написа водещата:

Добре дошъл, Арън! Обич моя! Светът вече е по-красив! Благодаря на д-р Anna Ivova Bogdanova, проф. д-р Николай Младенов и на целия екип в болница Acibadem City Clinic УМБАЛ Токуда за грижите!



