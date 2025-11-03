Натали Трифонова с погача за бебето
По стара българска традиция Натали организира празника точно на 40-ия ден след раждането на своя първороден син. Малкият Арън се появи на бял свят на 23 септември, а гордата майка блесна на празненството, облечена в елегантен тоалет в бяло.
Декорацията на тържеството беше в нежни тонове на бяло, бежово и синьо, с голям надпис "Погачата на Арън" и плюшени мечета, които придадоха топъл и уютен акцент.
В сторитата си Трифонова сподели кадри от празника, показвайки чаша шампанско и тематично мъфинче с надпис "Моето бебе".
Феновете ѝ в социалните мрежи я заляха с поздравления и пожелания за здраве и щастие на малкия юнак, пише "България Днес".
