За мнозина Наталия Симеонова остава "феята на любовта“ - образ, роден от култовото предаване "Море от любов“, което стартира през 2002 г. по ЬТV с продуцент Маги Халваджиян. Десет години от живота си Наталия посвещава на този проект, превърнал се в социален феномен."Малко ми е странно да ме наричат фея“, признава тя, "но като събирателен образ на любовта и уважението на хората — приемам го с благодарност.“Пътят й в телевизията започва много по-рано— през 1988 г. в БНТ, първо в легендарното предаването "Формула 5“ под режисурата на Хачо Бояджиев. Следват проекта за българска рок музика "РОКОКО“, работа като репортер и водещ на новинарски емисии в NОVА, както и редакторска дейност в политическото предаване "Посоки“.В интервю за "Галерия“ Наталия признава, че като малка мечтаела да стане лекар или поне санитар - стига да й мирише на болница.Освен по медицината, още от дете тя е силно привлечена от магията на медиите и публичното говорене. Пътят й я отвежда в СУ "Св. Климент Охридски“, където шлифова таланта си в специалност "Журналистика“, а по-късно записва и психология — избор, който днес изглежда напълно закономерен.Симеонова споделя, че телевизията не е просто "занаят". Тя изисква отговорност, вярност, уважение, желязна дисциплина и пълно себеотдаване - към работата, към екипа и към интересите на зрителя Телевизията има огромна сила. И като всяка сила трябва да се управлява мъдро, с много жив ум и висок морал. И добавя още, че към телевизията днес тя не принадлежи — нито като зрител, нито като журналист, нито като човек, тъй като има по-високо, мнение за себе си.Преди 24 години ефирът на ЬТV се промени завинаги с излъчването на първото предаване "Море от любов“. В продължение на десет години, до 2012 г.,Наталия лекува разбити сърца, събира разделени семейства и връща вярата в доброто. Със своята топлина, тя е "приятелят от екрана“, на когото всеки иска да сподели мъката си. По това време получавала по около 700 писма седмично, касаещи предаването.Дори след спирането на шоуто тя продължава да помага на хората и тяхната любов. "Много от героите ми продължават да поддържат връзка с мен и да ме поздравяват за празници“, допълва тя.Любовта в живота й обаче никога не е била телевизионен сценарий. Екс водещата си спомня, че за пръв път е забелязва Денис на "Синьото кафе“, което в онези години е обедното сборище на всички от рока. Тогава тя все още ходи със Стенли. С Денис Ризов са заедно от 1993 г., а сватбата им е на 14 февруари 1999 г. Историята им започва красиво и романтично-на концерт на “Nazareth" в зала "Универсиада“, с дълги разговори до гардероба. Тъй като Денис има рожден ден, вечерта продължава в "Клуб 17“. Двамата отново си говорят пред камината, когато внезапно спира токът и той я целува за първи път."Благодаря му, че и той ме избра“, казва тя. "Партньорството ни е много повече от сватбата." Тази година двамата отбелязаха 33 години от връзката си.Дъщеря им Виктория е родена в Тампа, Флорида, завършва психология в Софийския университет и пее автентичен фолклор. Тя е част от трио "Фида“, които покориха публиката в "Гласът на България“. Порасналата и дъщеричка вече е истинска дама."Съветвам я каквото и да прави и с каквото да се занимава, да стреми се само към едно нещо - и то е да бъде вечно вдъхновена, вечно замечтана, вечно една педя над земята“, споделя Наталия Симеонова в интервю за "Тази събота и неделя“.Днес емблематичната водеща отново е насочила енергията си към нов проект "От сърце“. Това е платформа, която цели да помогне на хората да изразят любовта си по начин, който остава за цял живот. Тя и екипът й дават старт на проекта на 6 декември 2025 г. с идеята свети Николай Чудотворец да им помага да творят чудеса в живота на хората. Този път Наталия няма да води предаване, а ще предоставя услуга, чрез която всеки човек ще може да изрази най-силните си чувства. На уебсайта на проекта са представени три услуги - изискана "Изненада от сърце", необикновена "Вечеря от сърце“, споделен "Уикенд от сърце“. Цените на всеки от пакетите е на стойност 950 евро. Чрез създаването на персонални видеопослания желаещите могат да изразяват благодарност, обич или да се извинят на любим човек, роднини, приятели или дори колеги. Същността на проекта е да отвориш сърцето си.Житейската философия на Наталия Симеонова се разкрива най-добре в любимите й думи: обич, благодарност, извинение, прошка, искреност, всеотдайност, морал, духовност, пробуждане. Вероятно затова Наталия не е просто телевизионно лице. Тя е глас. И съвест. И жена. И ако някога отново се върне на екран, това със сигурност няма да бъде заради носталгия, а за да даде на зрителя усещане за зрялост, мъдрост и високи стандарти, които са необходими на родния ефир повече от всякога.