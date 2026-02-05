"Концепцията за "цирк" не съществува и в този сезон, както в предния", това конкретизира водещият на "Ергенът" Наум Шопов. В момента се снима петият сезон на риалитито, като отново за снимките продукцията е избрала Шри Ланка.Повод за думите на Наум са критики за пошлост на предишните предавания."Истински, нормални хора, които се опознават в максимално близка до истинския живот среда", коментира той участниците.Какво ще видим в предаването, предстои да видим.