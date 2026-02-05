Наум каза какво да не очакваме в сезон 5 на "Ергенът"
©
Повод за думите на Наум са критики за пошлост на предишните предавания.
"Истински, нормални хора, които се опознават в максимално близка до истинския живот среда", коментира той участниците.
Какво ще видим в предаването, предстои да видим.
Още по темата
/
Любо Нейков стяга сватба
04.02
Още от категорията
/
Скоро "Ергенът" започва
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.