Актьорът и телевизионен водещ Ненчо Балабанов празнува рожден ден днес. Той е роден през 1980 г. в Котел. Майка му е счетоводител, а баща му – инженер.

През 1998 г. завършва Техникум по електротехника и електроника в Сливен със специалност "Промишлена електроника“ с усилено изучаване на английски език. Същата година кандидатства едновременно в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ и в Нов български университет със специалност "Поп пеене“, като е приет и в двете учебни заведения. Избира НАТФИЗ, където завършва специалност "Актьорство за куклен театър“ в класа на проф. Румен Рачев, информира Burgas24.bg.

В края на 2001 г. започва работа в Младежкия театър. Паралелно с това участва в куклени постановки в Учебния куклен театър и гастролира на международни фестивали.

Една от популярните му роли е тази на Аладин в едноименния мюзикъл, заедно с Поли Генова, Дони и Богомил Спиров. Освен като актьор е известен и като певец, имитатор на Бойко Борисов, победител в третия сезон на "Като две капки вода“ (2015), водещ на предаването "Господари на ефира“. Познат е и като комисар Костов в полицейския сериал "Полицаите от края на града", но за най-добрата си роля до момента смята тази на Христо Чобанов от All Inclusive“. В момента е водещ на "Сделка или не“.