Не Камила е разрушила брака между Чарлз и Даяна
Според кралския биограф Ингрид Сюард, Даяна е споделила малко преди смъртта си, че истинската причина за разпада на брака ѝ не е била Камила.
"Тя ми каза: Не Камила разруши брака ни. Това бяха хората около Чарлз“, разкрива Сюард в подкаста A Right Royal.
Принцесата на Уелс се е чувствала самотна, изолирана и подкопавана от цяла система, изградена да защитава престолонаследника. Придворни, съветници и строгият кралски протокол, според нея, са издигнали невидима стена между нея и съпруга ѝ.
Източници твърдят, че Даяна е вярвала, че всяка информация до Чарлз е била филтрирана, а лоялностите — твърдо установени, което е направило истинската близост между тях невъзможна.
Така, докато светът сочеше с пръст Камила, Даяна е гледала към нещо много по-голямо и по-страшно — кралската машина, която, по думите ѝ, е смачкала брака ѝ отвътре.
