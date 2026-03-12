Не е добра идея да правите това, ако искате да заспите бързо
©
Макар да няма категорични научни доказателства, че излъчването на устройствата води до рак или други сериозни заболявания, има редица други ефекти върху организма, особено що се отнася до съня и психическото здраве.
Експертите подчертават, че проблемите произтичат основно от синята светлина и постоянните сигнали. Те забавят естественото отпускане на мозъка и отлагат заспиването.
Екраните на мобилните телефони излъчват синя светлина, която потиска производството на мелатонин - хормонът, регулиращ съня.
Когато гледате в екрана точно преди да заспите, мозъкът ви получава сигнал, че все още е ден.
Това затруднява процеса на заспиване и нарушава циркадния ритъм, известен още като вътрешен биологичен часовник, пише Bulgaria On Air.
Дори когато успеете да заспите, вибрациите, звукът или светлинните известия могат да разсейват съня, правейки го по-повърхностен и по-малко възстановяващ.
С течение на времето тези навици могат да доведат до хронична умора, затруднена концентрация, повишен стрес и дори по-голям риск от метаболитни проблеми.
Още от категорията
/
Разделиха се
10.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Роди се нов Ози Озбърн
09:19
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.