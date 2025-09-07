© виж галерията Гала се стопи за новия сезон на предаването "На кафе“, което води в ефира на Нова тв. Блондинката, която е на екран вече повече от 25 години, изкара лятото на вилата си край язовир Искър или поне такова впечатление създаде в инстаграм. Гала сподели клипчета от приказната си градина, за която сама се грижи, и веднага прикова вниманието със силно заслабналата си фигура.



Макар да е с дънков гащеризон, пак е очевидно, че Гала е свалила няколко килограма. Интересно дали е целенасочено, защото водещата винаги е правила силно впечатление с идеалната си фигура. Така или иначе, блондинката ще се появи видимо отслабнала в ефира на Нова тв на 8 септември, когато стартира новия сезон на предаването "На кафе“.



Вместо да събира тен на Малдивите или да обикаля забележителности във Франция, както в предишни години, изглежда това лято водещата се е отдала на градинарство и пълен релакс на вилата си край язовир Искър. Плевенчанката толкова е обогатила знанията и уменията си, че вече раздава съвети на последователите си в социалната мрежа. Тези дни водещата им подари виртуална разходка из двора си и им разказа подробно за грижите, които полага, за да го поддържа.



Така стана ясно, че освен вкусни био домати, Гала отглежда и десетки видове растения. Водещата е запозната в детайли с всяко едно дотолкова, че може да пише в списание за градинарство. Блондинката научила много за растенията, когато преди две години с мъжа й Стефан се заели да превърнат двора на вилата си в това, което е днес – зелен и цветен, с разнообразни растения. Наели и специалист по озеленяване, но Гала не го слушала кой знае колко. Искала дворът много бързо да стане приказен, което отчете като грешка. Причината е, че тъй като не дала възможност на растенията да се развият, след време се наложило да маха някои от тях, защото завземали пространство и пречели на други. В резултат в един момент дворът на места бил затлачен от растения и тези участъци приличали на джунгла. Гала и Стефан обаче бързо се справили със ситуацията, а и тъй като постоянно полагат грижи, дворът им е като оазис.



Имали и други предизвикателства. Пространството около вилата на водещата и мъжа й било стръмно и имало доста скатове. Затова, когато се заели да озеленяват двора, собствениците трябвало да овладеят земната маса, за да не се свлича. Постигнали го с камъни и с почвопокривни растения, обясни Гала. Водещата и мъжът й много обичат камъни, като повечето, които са в двора им, донесли и подредили сами. Двамата даже имат "суха река“ – пътечка от камъни, която оформили със задружни усилия.



Водещата отглежда зимен жасмин, иглолистни храстчета, лавандула, далия, японски клен, глициния, футиния и много други. Гала разясни даже и как поддържа тревата в двора си – половината е на чимове, а другата е от т.нар. хидропосев. "Фантастично нещо! Съветвам всеки, който иска да си направи озеленяване, има различни смески“, обясни плевенчанката, като допълни, че може да се избира между устойчиви на засушаване, на ходене и други. Първоначалната грижа само е ангажираща. Трябва да се полива всеки ден в продължение на две седмици. "След това пониква и не иска никаква грижа“, похвали се Гала.



Гала вероятно е изненадала мнозина, че това лято се е отдала на хобито си – градинарството. До миналата година водещата предпочиташе да разделя почивката си между вилата си край язовир Искър и пътешествия в чужбина. Миналата година Гала и Стефан ходеха във Франция, а преди това събираха тен неведнъж на Малдивите. От екзотичната дестинация преди време водещата даже изненада с плажни снимки по монокини. Гала е заголвала гръб и пред камина, а една зима се хвърли без дрехи в снега. Разбира се, и тогава се видя само голият й гръб. Феновете й обаче вероятно помнят снимките й от Малдивите, за които Гала позира по монокини.



Нови провокативни кадри от водещата едва ли ще има. Изглежда Гала, която навремето се снима и за мъжкото списание "Плейбой“, е загърбила и пътешествията или поне през това лято. Явно, наближавайки 60-те, 58-годишната водеща е сменила интересите си. Вместо да обикаля плажове, предпочита да градинарства на вилата си. Тя си почиваше в компанията на мъжа си. Двамата като често посрещаха децата на гости – дъщерята на Стефан от първия му брак, Мари, наследницата на водещата от предишната й връзка, с мъжа й Константин и малката Лора.