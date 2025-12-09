Не изхвърляйте млякото в мивката
Освен че блокира потока на водата, това създава и неприятни миризми.
Проблемът е още по-голям, ако млякото е старо или развалено – тогава мазнините и протеините се утаяват по-лесно, създавайки отлагания и ускорявайки запушването на канала, особено ако е смесено с други кухненски отпадъци. Ако сте си помислили, че е по-добре да излеете мляко в тоалетната – това също не е добра идея.
Изливането на мляко в тоалетната може да причини подобни водопроводни проблеми и не е екологичен вариант.
Вместо това, старото мляко може да се използва полезно като естествен тор в градината. Просто смесете една част мляко с четири части вода и го излейте около корените на растенията. Хранителните вещества в млякото помагат на растенията да растат по-силни и здрави.
Ако компостирането или използването му в градината не е възможно, просто изхвърлете старото мляко с останалите битови отпадъци: оставете го в оригиналната картонена опаковка или го изсипете в пластмасова бутилка и я хвърлете в кошчето, пише woman.bg.
