Фугите в банята и кухнята често задържат мръсотия, която не се почиства лесно с обикновена гъба. Но има един прост и достъпен начин да върнете чистия вид на плочките – само със стара четка за зъби. Тя достига там, където другите инструменти не успяват, и премахва натрупванията за минути. Искате ли да видите как работи този трик?Старата четка за зъби е идеален инструмент за почистване на фуги, защото достига в тесните пространства, където обикновените гъби и четки нямат шанс. Косъмчетата ѝ почистват в дълбочина, без да нараняват повърхността, а компактната форма позволява прецизност при търкане. Това я превръща в практично и напълно безплатно решение за зони, които обикновено изискват специализирани препарати или професионално почистване. Именно затова много домакинства не изхвърлят старите четки, а им дават "втори живот“ в банята и кухнята.Подготовката е ключова, защото омекотява замърсяванията и улеснява търкането. Най-напред навлажнете фугите с топла вода – тя разтваря сапунени остатъци и прах. Ако замърсяването е по-старо или по-плътно, напръскайте зоната с разтвор от вода и малко препарат за баня или универсален почистващ спрей. Оставете го да подейства няколко минути, за да може мръсотията да се отпусне. Така четката се справя много по-бързо, без нужда от прекален натиск. Ако работите в кухня, където често има мазни отлагания, първо ги отстранете с хартиена кърпа и лек обезмаслител – колкото по-малко мазнина остане, толкова по-лесно се чистят фугите.Техниката е проста, но има значение. Движете четката с кратки, енергични движения по дължината на фугата, като периодично променяте ъгъла. Това помага на косъмчетата да достигнат вълнообразната структура на фугата, която често задържа мръсотия.Работете по малки участъци, защото така получавате по-равномерен резултат. Изплаквайте от време на време площта, за да виждате докъде сте стигнали, и ако е необходимо, повторете процеса. Не е нужно да натискате силно – съвсем лек натиск, но с постоянни движения, дава най-добър ефект. След като приключите, изплакнете цялата зона с топла вода, за да премахнете остатъците от препарата и разтворената мръсотия.Какво да използвате при по-упорити замърсяванияПонякога по фугите има натрупвания, които изискват малко по-силен подход. Най-разпространеното решение е паста от сода и вода – нанася се директно върху фугата и се оставя да престои няколко минути. След това четката за зъби лесно отстранява омекналия слой. За мазни петна в кухнята можете да използвате разтвор от топла вода и оцет.А ако става въпрос за варовик в банята, лимонената киселина или специален препарат за премахване на котлен камък вършат отлична работа. Важно е да не комбинирате различни препарати, особено съдържащи белина и киселини, защото могат да предизвикат вредни изпарения. Действайте с един продукт, изплакнете добре и чак след това опитайте друг, ако се налага.Как да поддържате фугите чисти по-дългоСлед основното почистване задачата е да предотвратите повторно натрупване на мръсотия. Най-лесният навик е редовното подсушаване – влагата е основната причина за потъмняване и петна, особено в банята. След душ избърсвайте плочките и фугите с чиста кърпа или гумирана шпатула.В кухнята пък избягвайте пръски от мазнина да стоят дълго — колкото по-рано ги почистите, толкова по-малко се впиват. Добър трик е веднъж седмично да минавате фугите с влажна кърпа с малко препарат – това поддържа чистия вид и предотвратява наслояването. А когато видите първи признаци на потъмняване, използвайте четката отново – краткото почистване е далеч по-лесно от цялостно търкане след месеци.Старата четка за зъби е един от онези дребни помощници, които вършат по-добра работа от очакваното. С малко търкане и правилна подготовка фугите възвръщат чистия си вид без скъпи препарати и сложни инструменти. Това е лесен навик, който може да включите в редовното почистване, а резултатът е по-свежа баня и кухня с минимални усилия, пише actualno.