Не мазнините са най-опасни за сърцето, нещо друго е
Фамилната хиперхолестеролемия е генетично заболяване, което повишава нивата на холестерола от 2 до 4 пъти над средното. В препоръките на здравни организации пациентите трябва да избягват животински храни като месо, яйца и сирене, както и кокосово масло, пише Tialoto.bg.
Въпреки това, международен екип от експерти по хранене и сърдечно здраве, изучавайки хранителните навици на пациенти със заболяването, откри интересна връзка, която не е свързана с мазнините, пише ygeiamou.gr. Според ръководителя на изследването Дейвид Даймънд, професор и изследовател на сърдечни заболявания в Университета на Южна Флорида, изследването показа, че захарите, а не наситените мазнини, са истинският риск за здравето на сърцето.
Изследователите твърдят, че нисковъглехидратната диета е по-ефективна за хора с повишен риск от сърдечни заболявания, като например тези с наднормено тегло, високо кръвно налягане и диабет. Новите открития са в съответствие с неотдавнашна публикация на Американския колеж по кардиология, която предостави убедителни доказателства, че храните, които повишават кръвната захар като хляб, картофи и сладкиши, са тези, които трябва да се избягват.
