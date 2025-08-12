ЗАРЕЖДАНЕ...
|Не могат да се разведат
Откакто бившата плеймейтка подаде молба за прекратяване на гражданския си брак с наследника на Добромир Гущеров, е имало три заседания.
Последното от тях е било насрочено за края на юни. Но и на него Гущеров-младши не се е явил. В обкръжението на Светлана Василева допускат, че Християн умишлено саботира бракоразводното дело, тъй като почти сигурно съдът ще му присъди да плаща издръжка на наследниците си. А те, както знаем, са цели 4 на брой.
Неотдавна в интервю Светлана се оплака, че откакто с все още законния й съпруг са разделени, той ги е подпомогнал едва с 2000 лева. Припомняме, че семейството се разтури в последните месеци на миналата година.
От тогава насам по думите на Светлана тя сама издържа децата си с парите от реклами, които изкарва като инфлуенсър в Инстаграм, и с помощта на родителите си и няколко от най-близките си приятели.
"Не се срамувам от живота, който водя. В някои сайтове пишат, че мизерстваме с децата ми, но не е истина. Работя си, изкарвам си пари - да, сравнително малко, но все пак ги има, а и приятелките ми помагат. Всеки минава през трудности. Приемам настоящия период като урок, от който трябва да си извадя съответните поуки. Това, че в момента нямам възможност да отида на почивка в Сен Тропе или Миконос не е краят на света", заяви неотдавна бившата г-жа Гущерова, пише "България Днес".
