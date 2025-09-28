Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
Автор: Десислава Томева 14:38Коментари (0)38
© Фокус
Няма как да спим на отворен прозорец, след като климатикът на съседа е в режим на "излитане“. Това съвсем не е метафора – шумът от външното тяло на климатика може да се превърне в нощен кошмар, когато компресорът и вентилаторът решат да изнесат свой собствен концерт.

"Фокус“ потърси експертната оценка на проблема, ето я в резюме:

Вътрешното тяло с жалузите изглежда невинно и тихо, но истинският виновник често е външното тяло. То съдържа компресора и вентилатора, които работят под сериозно натоварване. Когато нещо се разхлаби, замърси или износи, започва да предава вибрации и да създава звуци, които вместо приспивна песен напомнят на летищен терминал.

Най-честите шумове и техните причини

Шумовете са различни – и всеки си има характер. Ако чуеш ниско и равномерно бръмчене, най-често причината са разхлабени крепежи или вибрации между отделните части. При високо писукане и скърцане е много вероятно вентилаторът да има износени лагери или моторът да работи на сухо. Когато започне да “тупа" и да издава глухи удари, вече говорим за свободни части, изкривени лопатки или отчупени детайли, които удрят корпуса.

Кликанията обикновено идват от релета и електрически компоненти – еднократно кликване е нормално, но ако започне да е на серии, вече е сигнал за проблем. Свистенето най-често означава пропуск в тръбопровода или клапан, през който изтича хладилен агент.

"Фокус“ съветва да не търпите, а да се позовете на законите и да принудите съседа, който причинява неудобство, да вземе мерки.

Не си мислете, че това е просто “каприз". Българското законодателство е категорично: в жилищни зони е забранено вдигането на шум между 23:00 и 08:00, както и в следобедната почивка от 14:00 до 16:00. Освен това има гранични стойности за допустим шум в околната среда, които не бива да се надвишават. А Световната здравна организация дори препоръчва нивото на нощен шум в спалните зони да бъде под 40 децибела, за да не се нарушава сънят и здравето.

Експертите, с които говорихме препоръчаха:

Първата стъпка е визуален оглед – често винтове или панели са разхлабени и трябва просто да се затегнат. Следващата е почистване и смазване – вентилаторът, когато е запрашен, става по-шумен. Виброопорите са друго добро решение – малки гумени или специални подложки, които намаляват вибрациите и спират предаването им към стената. Ако моторът или компресорът вече са износени, се налага смяна или ремонт – нещо, което трябва да направи техник.

И за финал, защото по-ценно от спокойствието и съня няма – Ако ти си потърпевшата страна, винаги започвай с разговор – вежлив, но твърд.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънку...
11:41 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
Селена Гомес и Бени Бланко са женени
09:04 / 28.09.2025
Най-големият фен на Александър Николов - красива, секси брюнетка
20:11 / 27.09.2025
Иво Аръков и Габи: Любов като приказка
12:15 / 27.09.2025
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние...
12:16 / 27.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Бюджет 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Поскъпване на хранителните продукти
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: