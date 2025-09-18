ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Не яжте домати с краставици!
Така например, кафето плюс сандвич със сирене няма да се възприемат добре от организма, тъй като хлябът и захарта насищат тялото с въглехидрати, но в същото време пречат на абсорбцията на калций, съдържащ се в сиренето.
Картофите с масло са безполезни. Тези два продукта увеличават нивото на мазнините, тъй като този зеленчук насърчава производството на инсулин, който стимулира образуването на мастни клетки.
Картофите с яйца също са неподходящи. Калций и желязо - компоненти на яйцата, слабо комбинирани с минералите в картофите. Това може да доведе до анормална стомашна функция.
Комбинацията от домати и краставици, които са познати на повечето хора, може също да причини проблеми със стомашно-чревния тракт. Експертите съветват тези зеленчуци да се отделят, защото те съдържат различни ензими, които блокират абсорбцията един на друг.
Трябва също да се въздържате от ядене на месо със сирене и тестени изделия. Цинкът в сиренето блокира фосфора от месото и в комбинация с въглехидратите причинява ферментация и стомашна болка.
Мляко и банани. Плодовете, особено сладките, трябва винаги да се ядат отделно, а не да се комбинират с други храни. В противен случай храносмилането може да се затрудни.
Експерти установиха, че съществува пряка връзка между психичното здраве и факта, какви кобинации от продукти приема човек.
Източник: Zdrave.to
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Тропически плод - в помощ в битката с рака на черния дроб
13:39 / 18.09.2025
Абсолютни легенди идват в България!
13:32 / 18.09.2025
Макрон ще представи доказателства в съда, че съпругата му е жена
11:40 / 18.09.2025
"Епопея на забравените" оживява на сцената на ДТ "Адриана Будевск...
10:33 / 18.09.2025
Кралска вечеря в замъка "Уиндзор": Чарлз и Камила посрещнаха Тръм...
08:40 / 18.09.2025
Бизнесменът Мирослав се присъедини към Завоевателите
23:14 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета