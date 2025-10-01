ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Недялко Йорданов: Ужасявам се вече, че и изкуственият интелект е започнал да пише от мое име
"Фокус" публикува думите на твореца без редакторска намеса:
Скъпи приятели, едно интимно признание. Наскоро отгърнах своите някогашни ръкописи и писма, писани преди почти 65 години. С обикновена перодръжка. В ученически тетрадки и на листове за писма. Стана ми някак особено, по-скоро тъжно отколкото весело от тези чисти, почти наивни стихотворения и размисли за живота. Предназначени за някогашната първа чисто платонична любов. Наистина ми беше интересно да видя как съм зачерквал, как съм пробвал различни варианти и как съм преписвал на чисто готовото стихотворение.
Четох... четох... А после... После отворих лаптопа, както обикновено, където всяко изтриване става механично и няма цялата предистория на написването.
Какво да се прави. Ужасявам се вече , че и изкуственият интелект е започнал да пише от мое име.
КОПИ ПЕЙСТ
Мойте тетрадки... С по двадесет листа.
Пиша... Зачерквам... От сутрин до мрак.
Баба ми бди.. Мушамата е чиста...
Свърши едната... Другата пак...
Пълна мастилница... И перодръжка.
И попивателна... С форма на лък.
Ето... Метафора... Чакай! Изкръшка...
Беше страхотна!... Изчезна... Язък...
Беше шейсета... И беше прекрасно...
Писане... От януари до май...
Тук съм поправял... Какво? Не е ясно...
Там съм преписвал на чисто... За край!
Грозния почерк сам си разбирам...
Тайна... Секретност... Нали е любов.
Ключ на вратата... Чета... Рецитирам...
И белова! И съм вече готов...
Плик... И във пощата... Листът кариран...
Пъхам го вътре... Залепям с език...
И "До поискване“... Неадресиран...
Нейното име... С паспортния лик...
Тя е щастлива... И хич не е малка...
Вече разбира от тези неща.
Пише със автоматична писалка...
Има си, значи, заможен баща...
Времето, времето... Всичко изпомпа...
Дишам друг въздух... В огромния хол...
Трябва да пиша... И сядам на компа...
Ентър... Дилийт... Копи пейст... Шифт контрол.
Свети екрана... Сам съм на стола...
Камерка...Скайп... И светкавичен чат.
Блогъри... Хакери... Тайна парола...
Смели имейли от целия свят...
И в този хаос тревичка пониква...
Спомен зеленичък... Сигурен знак!
Мойте тетрадки! И мишката кликва
файлчето, дето ги сейвнах все пак...
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ники Дойнов с голям гаф в ефир
21:52 / 30.09.2025
Задължително пийте хапчетата с 200 милилитра вода!
17:19 / 30.09.2025
Русата Златка: Не съм била държанка на мъж
16:45 / 30.09.2025
Диона с нова любов
16:35 / 30.09.2025
Прокуратурата поиска поне 11 години затвор за Шон "Диди" Комбс
16:14 / 30.09.2025
Отново е сама
15:55 / 30.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 октомври
14:46 / 29.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Възрастен мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край Айтос
08:12 / 29.09.2025
От ВиК Бургас се похвалиха
11:13 / 30.09.2025
Лъжливи слухове достигнаха Иван Юруков
16:55 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета