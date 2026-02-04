Нели Рангелова шокира всички
©
В клипа, заснет зад кулисите на телевизионно предаване, певицата демонстрира увереност и дори гордост от това, че лицето ѝ не е минало през дигитална обработка. Именно тази демонстративност обаче подразни част от публиката. В коментарите мнозина побързаха да отбележат, че липсата на софтуерен филтър не означава липса на други, далеч по-трайни "корекции“.
Социалните мрежи бързо се напълниха с подмятания, че макар видеото да е без визуални ефекти, следите от пластични интервенции и естетични процедури трудно могат да останат незабелязани. За част от потребителите това превърна жеста в парадокс – опит за естественост, който всъщност подчертава обратното.
Разбира се, не липсваха и по-умерени мнения. Някои защитиха правото на всеки да изглежда така, както се чувства добре, независимо от възрастта или направените корекции. Други обаче поставиха по-неудобния въпрос – кога "самочувствието без филтър“ започва да граничи със самохвалство и отказ от реалистична самооценка.
В крайна сметка видеото на Нели Рангелова постигна едно – вместо да бъде възприето като смел жест, то се превърна в пореден пример колко тънка е границата между естествеността като послание и естетичните компромиси, които трудно могат да бъдат прикрити, дори и без дигитални филтри.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
The Times: Епстийн e имал тайно дете, което е било отнето от майк...
19:57 / 03.02.2026
"Арт ателие" празнува 15 години. На 5 февруари гледайте "Сирано д...
17:08 / 03.02.2026
Актуални теми
ултрас1926
преди 19 мин.
Когато и да я боднеш все си закъснял.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.