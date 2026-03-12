Един от най-мощните и красиви гласове в българската фолклорна музика – Нелина, навърши 55 години на 10 март. Певицата, чието истинско име е Нели Николова, не крие възрастта си и дори с усмивка я обявява публично.Точно това се случи и преди дни по време на нейно участие за Тодоровден в Правец, където тя сама сподели пред публиката на колко години ще стане. Нелина винаги е впечатлявала не само с гласа си, но и с откровеността и естественото си поведение.Днес певицата се радва на огромна популярност сред любителите на народната музика. Навсякъде из страната е посрещана с обич, а профилите ѝ в социалните мрежи са изпълнени с благодарности и възхищение от фенове. Нейната запазена марка е искрената усмивка и силното сценично присъствие.Гласът ѝ носи онази смесица от сила и тъга, която кара публиката да настръхва. И това не е случайно – зад всяка нейна песен стои истински живот. Живот на момиче от село Сребърна, което стига до голямата сцена, на жена, обичала бурно и преживяла много, и на майка, намерила най-голямото си щастие в усмивката на своя син.Нелина е родена в Русе, но израства и в село Сребърна – място, където народната песен е част от ежедневието. Бабите ѝ от двата рода постоянно пеят по седенки, а малката Нели попива песните още от дете.Любопитното е, че като малка тя изобщо не мечтае да стане певица. Пеенето е само едно от многото ѝ хобита. Обича да рисува и близките ѝ дори смятат, че ще стане художничка.Животът ѝ обаче поема в друга посока, когато постъпва в ансамбъл "Найден Киров“ в Русе. По това време негов ръководител е Иван Донев – бащата на известния актьор Камен Донев. Първоначално я вземат като танцьорка, но след като чуват гласа ѝ, още на следващата година тя става солистка.Артистичното име Нелина се появява по-късно – измислено е от първите ѝ продуценти от "Милена рекърдс“. Красивата и талантлива певица бързо се превръща в една от най-ярките звезди на сцената.В началото на кариерата си Нелина прави впечатление и с образованието си – тя владее пет езика: английски, немски, руски, сръбски и гръцки. Гордее се, че е пяла заедно с едни от най-големите балкански изпълнители. Сред незабравимите ѝ преживявания е участието ѝ на сватба заедно с легендарния сръбски певец Шабан Шаулич.Въпреки популярността си Нелина винаги е пазила личния си живот далеч от светлините на прожекторите. Тя рядко говори за любовите си, макар че през годините името ѝ е било свързвано с различни известни мъже, сред които и бизнесменът Константин Динев.Самата певица признава само едно – че любовта е оставила силни следи в живота ѝ."Когато си наранен, пееш по друг начин. Болката има свой глас“, казва тя.Най-голямата ѝ любов обаче остава синът ѝ Кристиян, роден през 2003 година. Нелина никога не разкрива кой е неговият баща, но често споделя, че майчинството е променило напълно живота ѝ.Докато на сцената тя е огън, у дома е просто майка – грижовна, внимателна и изключително привързана към своя син. Днес певицата признава, че е щастлива жена и е намерила спокойствие и баланс в личния си живот.Колегите ѝ казват, че Нелина е артист с характер – не прави компромиси с музиката и не следва модата сляпо. В студио може да записва една песен десетки пъти, докато не усети, че е "истинска“. Понякога това изнервя музикантите, но почти винаги резултатът си струва, пише HotArena.И когато Нелина излезе на сцената и запее, всички тези истории оживяват в гласа ѝ.