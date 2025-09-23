ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Ненчо Балабанов сложи пръстен
Остро око на феновете фиксира нещо любопитно – на лявата ръка на водещия Ненчо Балабанов блести пръстен, поставен точно на показалеца. Макар камерите рядко да го показват отблизо, бижуто не остана незабелязано.
В социалните мрежи вече се появиха различни версии какво точно носи актьорът.
Най-често коментираната хипотеза е, че става дума за пръстен на настроението – аксесоар, който променя цвета си според емоциите на притежателя си.
Пръстените на настроението са хит още от 70-те години. Те съдържат течни термокристали, които реагират на промяната в телесната температура и "разкриват" различни емоционални състояния. Тъмносиньо означава щастие, черно – стрес, а светлозелено – обърканост или смесени чувства.
Дали Балабанов е решил да добави малко магия и мистика в ефир, или става дума просто за моден аксесоар – засега остава загадка, пише "Блиц".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1098
|предишна страница [ 1/183 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Новата звездна двойка на България е факт
20:50 / 23.09.2025
Била е по-хубава, преди да легне под скалпела
15:23 / 23.09.2025
Осъдиха княгиня Калина
14:08 / 23.09.2025
Синът на президентшата - успешен бизнесмен
12:57 / 23.09.2025
Жена спечели 150 хиляди от лотарията. Питала ChatGPT
12:37 / 23.09.2025
Диона съсипа мъжкото достойнство на участник в "Ергенът: Любов в ...
11:00 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета