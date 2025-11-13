Доста вълнуваща и неочаквана среща в "Аз обичам България" успя да преобърне атмосферата в предаването. В студиото един от участниците Стоян разпозна жена, на която е помогнал преди години и която до ден днешен му е благодарна за постъпката.Оказа се, че тя обаче подкрепя противниковия отбор."Какво правиш там, в тая публика? Ти си с червено и си дошла в публиката на тоя злодей?", попита се Стоян.Водещата Алекс Сърчаджиева веднага се намеси и припомни:"Само да кажа, че роднински връзки между членове на отборите и публиката не са позволени."Жената от публиката сподели: "Нямаме роднинска връзка, но сме повече от роднини. Много близък го чувствам! Той спаси една моя Коледа."Тя сподели, че преди няколко години през зимата тя се е успала и е закъснявала за влака си, с който трябвало да се прибере за празниците."Бях си купила билет за влака и се успах. Станах в последния момент и от "Дондуков" до Централна гара никой не пожела да ме вземе. Стоян чакаше за представление в колата си пред Младежкия театър. Бях махала вече на около 20 таксита. Отчаяна, отидох до колата му, почуках и му казах: "Моля те ще ме закараш ли до гарата?".Стоян без колебание откликнал и я откарал навреме, спасявайки ѝ празника."Закарах я и не знам какво прави сега тука! Тя беше много притеснена", заяви той.