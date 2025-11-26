Неочаквано развитие на събитията в "Ергенът: Любов в рая" предизвика бурен смях
Левент покани Благовеста на среща, но никой не очакваше, че моментът ще премине от смут към пълна комедия буквално за секунди.
Блага беше видимо изненадана в началото и откровено призна пред бизнесмена, че е притеснена от това как той повиши тон на Виктория и се държа рязко с нея в предишен епизод. Но притеснението бързо беше разсеяно от доза смях.
Левент реши да разкрие "романтичната си страна“ и организира среща, която зрителите описаха като смесица между любовна сцена и телевизионна комедия: огромна хлъзгава вана край морето, пяна, червени листа от рози, свещички по пясъка и задължителното шампанско.
Социалните мрежи буквално избухнаха – много зрители споделиха, че гледката е била толкова неочаквана и преекспонирана, че са се превивали от смях. "Най-комичният момент в сезона!“, "Ергенът мина в жанр романтична пародия“ и "Блага в ступор, Левент в стихията си“ бяха част от реакциите, пише сайтът fakti.bg
И самата Благовеста видимо не знаеше какво да направи в първите секунди, но постепенно се отпусна. Левент успя да я впечатли с вниманието, жестовете и романтичната обстановка, а Блага скъси дистанцията и двамата започнаха да се сближават.
Дизайнерът разкри, че най-важното за него е жената до него да е истински човек, да е добра, да дава обич и разбиране. "Разговорът беше лек, вървеше от само себе си“, призна той.
А после дойде и обещанието, което предизвика нова вълна от коментари: Левент увери Благовеста, че ако бъде с него, ще ѝ осигури "живот като във филмите“. Блага веднага поиска уточнение.
"Такъв, в който жената е осигурена и нищо не ѝ липсва. Жената до мен ще е принцеса. Само искам обич, грижа и подкрепа. Това е примерът, който съм видял от баща ми към майка ми“, обясни Левент.
В крайна сметка Бонбонова призна, че е видяла добро възпитание и отношение от негова страна и че ще му даде шанс да се опознаят. Но беше категорична: Левент ще трябва сериозно да се постарае, за да покрие представите ѝ за мъжа, който заслужава.
