"Непреодолими различия" и разводът на тази звездна двойка вече е факт

© Ариана Гранде и Далтън Гомес поемат по различни пътища. Гранде подаде молба за развод в понеделник в Лос Анджелис. Певицата е попълнила графата "непреодолими различия" като основание за разтрогване, каза източник, запознат с въпроса, пред CNN.



Изпълнителката на "Thank U, Next" и Гомес се ожениха през 2021 г.



"Беше малко и интимно - по-малко от 20 души. Атмосферата беше толкова щастлива и изпълнена с любов", каза представител на Гранде пред "People" за сватбената церемония тогава. "Двамата не могат да бъдат по-щастливи", твърдят техни близки.



По-късно Гранде сподели снимки от сватбата им, която се проведе в дома им в Монтесито, на страницата си в Инстаграм, като ги надписа "5.15.21".



Публикацията оттогава е премахната, но преди това снимките показваха Гранде, облечена в сватбена рокля на Вера Уанг как целува Гомес, който носеше костюм на Том Форд.



Тяхната сватба през 2021 г. се случи две години след годежа на Гранде с комика Пийт Дейвидсън. Гранде и Гомес, агент по недвижими имоти, за първи път обявиха връзката си публично с издаването на нейната песен "Stuck with U" от 2020 г. - върху която тя работи съвместно с Джъстин Бийбър. Гомес участва в клипа. През същата година те обявиха годежа си.



Спекулациите, че двойката вече не са заедно, започнаха през юли, когато певицата на "Sweetener" беше забелязана без сватбената си халка тенис турнира Уимбълдън.



Гранде за последно публикува снимка с Гомес в социалните си медии през ноември, но бившата двойка пазеше връзката си предимно далеч от светлината на прожекторите.



Носителката "Грами" беше заета напоследък със снимките на адаптацията на "Wicked" в Лондон заедно с Бейли, Синтия Ериво, Джеф Голдблум, Мишел Йео и Боуен Янг. припомня "Телеграф".