Неприятности за Джордж и Амал Клуни
Реките в района, включително Темза, преляха и властите издадоха предупреждения за наводнения в околните райони на Беркшир и южната част на Оксфордшър.
Имотът, известен като Абърдаш Хаус, се простира на около 22 декара частен остров. Той разполага с девет спални, седем бани, просторни дневни помещения и тенис корт. Нивото на реката се покачи до такава степен, че градината и тенис кортът бяха залети от водата.
Клуни и Амал купуват дома преди сватбата си през 2014 г. и се преместват в него две години по-късно след основен ремонт. Абърдаш Хаус е историческа къща от 17 век и вече е преживявала наводнения, включително и през януари 2024 г.
