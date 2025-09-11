ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нещата, от които се прави пластмаса, причиняват заболявания на ендокринната система и проблеми с репродуктивността
"Тази пластмаса е опасна за нашето здраве не само в момента, в който я използваме, но и в следващите 500 години, в които тя ще остане около нас. Тя се превръща в отрова за околната среда", каза авторът на проучването Сабина Максимова.
По думите ѝ първото нещо, към което посягат децата между 3 и 7 години, е пластмасовата чаша.
"Повечето хартиени чаши са пластмасови чаши, облечени в хартия, и не се рециклират", посочи Максимова.
Според нея най-доброто решение са многократните съдове и най-вече съдовете, които са направени от метал.
"Дават възможност да бъдат гравирани и всяко дете да има своя чаша за вода", уточни събеседникът.
Пластмасата е удобна, но вредна
"Еднократната пластмаса навлезе в ежедневието на хората като удобство. Доказано е, че един многократен предмет е достатъчно да бъде използван 30 пъти, при което се неутрализира ефектът за производството му. Трябва да се върнем към многократните съдове", призова Максимова от ефира на Bulgaria ON AIR.
Тя е на мнение, че са малко хората, които си дават сметка за последствията. 33% от родителите казват, че директорите са тези, които настояват да продължава използването на еднократни чаши.
"Веществата, които се използват за направата на пластмаса, причиняват заболяване на ендокринната система, проблеми с репродуктивността. Потребителските настроения толкова са се изметнали, че са залитнали в крайност", добави авторът на проучването.
Според нея трябва да се намерят решения като мивки тип фонтан и многократни индивидуални чаши за всяко дете в детските градини.
