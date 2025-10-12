"В един определен дълъг период се стараех максимално да се загрозя, за да не ми каже някой, когато съм играла нещо "беше много красива". Това за мен беше най-лошото. Когато бях малка ми се подиграваха, че бях много висока, много слаба, имах големи зъби. После тези негативи работеха в моя полза, когато бях манекенка. Моята майка считаше, че красивата жена е глупава. 50 (говори за възрастта си - бел. ред.) стои стабилно, аз съм половин вековна жена.Това сподели пред Мон Дьо актрисата и певица Нети Добрева."Последните години, като се погледна, казвам: "Добре си, бе. Много, много си добре", коментира тя пред камерите и добави:"Старая се да съм автентична във всеки момент. Въпреки че когато говорим за жена, артистка, коя си точно ти, никога не е много ясно."Тя не пропусна да каже и за детството си и жената, която я е осиновила и отгледала като родна дъщеря:"Знаех, че има тайна, лъжата беше щадяща, но това не е лъжа, а грижа. Страшно е да знаеш и да се чувстваш луд, гневен, особено в тийнейджърството. Много пъти съм я питала: кажи ми истината, аз не съм твое дете. И сега разбирам, колко ѝ е било болезнено... Тя се е страхувала да ми каже, защото си е мислела, че няма да я обичам. Ние не се прегръщахме много и тя никога не ми е казвала "Обичам те!". Не знам дали тя ще бъде за мен истинската ми майка"."Сега бих я прегръщала много. Истината я научих пицария", сподели емоционално Нети. "Беше шокиращо, осъзнаването...Беше най-важно да разбера дали истинската ми майка е била принудена или не ме е искала. Но тя е била принудена и цял живот ме е мислила и затова ѝ простих", заяви Нети пред Мон Дьо."Това, че съм женена за Дони, дълги години слагаше някакво клеймо върху мен, че съм хванала дет' се вика "Господ за шлифера", признава Нети, с което предизвика усмивки у Мон Дьо."Това дето казват, че е осарник, змиярник..., непрекъснато все ми даваха аз да играя главните роли и това дразнеше".Нети сподели и защо не показват дъщеря си - Тя е отделна личност и тя трябва да натрупа опит и самочувствие. Тя трябва да си мине по нейния път, защото знае какво я очаква като дъщеря на двама известни."Не съм се поддавала на илюзии, че съм голям работа или че съм велика. Майка ми през цялото време не ми казваше нещо хубаво, защото я е била страх да не се възгордея", коментира Нети.