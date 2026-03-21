Нети разплака рождената си майка
©
За разлика от много други продукции, сериалът е заснет в реална болнична среда на "Майчин дом", което е помогнало на Нети да влезе по-дълбоко в образа си. Тя споделя, че е трябвало да научи сложна медицинска терминология и имена на лекарства, за да бъде убедителна на екран.
"Приключваме снимките, стана ми мъчно, мина много бързо и хубаво. Нямаше никакви проблеми, за първи път ми се случва. Нямаше нито едно ла*но в супата, с извинение за ранния час", коментира Нети.
Оказва се, че ролята на лекар има дълбок личен смисъл за актрисата. И двамата ѝ бащи (осиновителят и биологичният) са искали тя да се занимава с медицина, но най-трогателната реакция дошла от биологичната ѝ майка.
"Рождената ми майка ми написа: "Маме, ти сбъдна мечтата ми!". Когато ме е дала за осиновяване, тя е мечтаела да стана лекар“, сподели през сълзи Нети и определи лекарите като най-големи фенове.
/
/
20.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.