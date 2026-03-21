Една от най-любимите ни и известни актриси и певици Нети се завръща на малкия екран в ролята на доцент Жекова в новия сериал "Вяра, надежда, любов“. В участието си по bTV в "Тази сутрин" тя призна, че това е първият проект в кариерата ѝ, преминал без никакви конфликти в екипа, информираЗа разлика от много други продукции, сериалът е заснет в реална болнична среда на "Майчин дом", което е помогнало на Нети да влезе по-дълбоко в образа си. Тя споделя, че е трябвало да научи сложна медицинска терминология и имена на лекарства, за да бъде убедителна на екран."Приключваме снимките, стана ми мъчно, мина много бързо и хубаво. Нямаше никакви проблеми, за първи път ми се случва. Нямаше нито едно ла*но в супата, с извинение за ранния час", коментира Нети.Оказва се, че ролята на лекар има дълбок личен смисъл за актрисата. И двамата ѝ бащи (осиновителят и биологичният) са искали тя да се занимава с медицина, но най-трогателната реакция дошла от биологичната ѝ майка."Рождената ми майка ми написа: "Маме, ти сбъдна мечтата ми!". Когато ме е дала за осиновяване, тя е мечтаела да стана лекар“, сподели през сълзи Нети и определи лекарите като най-големи фенове.