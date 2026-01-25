Нети с нова роля, завръща се на малкия екран
Да, да — нов български сериал "Вяра, Надежда, Любов“
От средата на февруари ще се срещаме… по телевизията, в болницата и в доста интересни ситуации
Аз съм доц. Красимира Жекова — директор на болницата
(накратко: мястото, където всички пътища се пресичат… и нищо не е случайно)
Лентата ще бъде излъчвана по bTV, разкри отще Нети
