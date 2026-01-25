Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Антоанета Добрева - Нети съобщи сътрахитна новина, а именно, че  снимките на най-новия бълграски сериал вече са запонали:

Да, да — нов български сериал "Вяра, Надежда, Любов“

От средата на февруари ще се срещаме… по телевизията, в болницата и в доста интересни ситуации

Аз съм доц. Красимира Жекова — директор на болницата

(накратко: мястото, където всички пътища се пресичат… и нищо не е случайно)

Лентата ще бъде излъчвана по bTV, разкри отще Нети