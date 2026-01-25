Антоанета Добрева - Нети съобщи сътрахитна новина, а именно, че снимките на най-новия бълграски сериал вече са запонали:Да, да — нов български сериал "Вяра, Надежда, Любов“От средата на февруари ще се срещаме… по телевизията, в болницата и в доста интересни ситуацииАз съм доц. Красимира Жекова — директор на болницата(накратко: мястото, където всички пътища се пресичат… и нищо не е случайно)Лентата ще бъде излъчвана по bTV, разкри отще Нети